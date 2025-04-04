Зеленский об успехах ВСУ в Курске и не только

Россия пытается выдавить украинские войска из Курской области, где ВСУ сдерживают порядка 64 тысяч российских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля.

«Москва не заинтересована в прекращении огня. Мы ясно видим ее намерения, понимаем, какие шаги она планирует, где сосредотачивает силы, в каких местах наращивает обстрелы и усиливает наступательные действия по всей линии фронта», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в последние дни активность российских войск возросла — ежедневно фиксируется около 200 атак, несмотря на то, что погодные условия частично ограничивают их действия.

По словам Зеленского, Россия стремится полностью вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы продемонстрировать успехи к своим «символическим датам» в мае. «Они хотят нас полностью вытеснить из Курской области, но все снова понимают и подтверждают, что мы находимся там. Никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только в Курской области есть наше присутствие», — сказал он.

Зеленский подчеркнул стратегическую важность Курской операции, которая позволила отвлечь значительные силы РФ с других участков фронта. «Им нужны победные результаты, но мы удерживаем там позиции и сковываем большое количество их войск. На Курском направлении сосредоточено 64 тысячи российских военных — это внушительная группировка, которая могла бы действовать на других фронтах. Наши ребята там делают отличную работу», — добавил он.