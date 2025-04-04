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Рубио обратился к Европе: «Меньше слов и больше действий»

22:26 154

Страны Европы должны предложить меры по обеспечению безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Нам нужно меньше слов и больше действий. Европа должна разработать конкретные предложения по мерам обеспечения безопасности украинского народа», - написал он в X.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе Рубио подчеркнул, что США сохраняют оптимизм по поводу мирного урегулирования в Украине, но понимают, что переговорный процесс будет идти тяжело.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что бремя ответственности за обеспечение своей безопасности Европа должна нести сама.

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