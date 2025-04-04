Вьетнам предложил Трампу сделку

Правительство Вьетнама готово отменить все пошлины в отношении американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — написал он.

По словам Трампа, он «ждет в скором будущем» встречи с То Ламом.

По данным главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот между Вьетнамом и США в 2024 году превысил $132 млрд. При этом США остаются вторым по величине торговым партнером Вьетнама.

В среду Трамп ввёл ответные пошлины против Вьетнама в размере 46%. Они начнут действовать 9 апреля.