USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
Новость дня
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Вьетнам предложил Трампу сделку

4 апреля 2025, 22:46 1441

Правительство Вьетнама готово отменить все пошлины в отношении американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — написал он.

По словам Трампа, он «ждет в скором будущем» встречи с То Ламом.

По данным главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот между Вьетнамом и США в 2024 году превысил $132 млрд. При этом США остаются вторым по величине торговым партнером Вьетнама.

В среду Трамп ввёл ответные пошлины против Вьетнама в размере 46%. Они начнут действовать 9 апреля.

Большой азербайджанский десант высадился в Сербии
Большой азербайджанский десант высадился в Сербии Почти 300 человек
00:26 749
Зеленский об успехах ВСУ в Курске и не только
Зеленский об успехах ВСУ в Курске и не только
4 апреля 2025, 22:21 2279
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 4590
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
4 апреля 2025, 16:00 8195
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 3818
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
4 апреля 2025, 14:37 2998
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
4 апреля 2025, 20:28 1478
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
4 апреля 2025, 21:51 5858
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
4 апреля 2025, 19:30 3801
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
4 апреля 2025, 12:23 5381
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
4 апреля 2025, 20:02 1833

ЭТО ВАЖНО

Большой азербайджанский десант высадился в Сербии
Большой азербайджанский десант высадился в Сербии Почти 300 человек
00:26 749
Зеленский об успехах ВСУ в Курске и не только
Зеленский об успехах ВСУ в Курске и не только
4 апреля 2025, 22:21 2279
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 4590
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
4 апреля 2025, 16:00 8195
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 3818
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
4 апреля 2025, 14:37 2998
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
4 апреля 2025, 20:28 1478
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
4 апреля 2025, 21:51 5858
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
4 апреля 2025, 19:30 3801
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
4 апреля 2025, 12:23 5381
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
4 апреля 2025, 20:02 1833
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться