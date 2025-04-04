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Зеленский ждет новых санкций США против России

4 апреля 2025, 23:04 619

США могут ввести новые санкции против России, чтобы вынудить ее к прекращению огня. Вашингтон, вероятно, близок к такому решению. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он предположил, что усиление американского санкционного давления на Россию может произойти уже в ближайшее время. Украина очень ожидает этого.

«Усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну, безусловно, первый шаг к прекращению огня. Мы ждем именно этих шагов. Я знаю, что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть», - отметил президент.

Как подчеркнул Зеленский, он действительно считает, что санкции могут повлиять на Россию в вопросе прекращения огня.

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