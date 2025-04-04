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Рекордное количество кандидатов на пост президента Польши

4 апреля 2025, 23:10 633

Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года, сообщает Polsat News.

До сих пор наибольшее количество кандидатов польские избиратели имели на выбор в первом туре президентских выборов 1995 года – тогда было зарегистрировано 13 кандидатов.

Первым Центральная избирательная комиссия Польши зарегистрировала кандидата от ультраправой «Конфедерации» Славомира Менцена, который собрал 250 тысяч подписей в свою поддержку.

ЦИК также зарегистрировала кандидата от «Гражданской коалиции», мэра Варшавы Рафала Тшасковского: в его поддержку было собрано более миллиона подписей.

На пост президента Польши также баллотируется Кароль Навроцкий – президент Института национальной памяти, которого поддерживает партия «Право и справедливость». В поддержку его кандидатуры собрано более 1,3 миллиона подписей.

Спикер Сейма Шимон Головня подал 400 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры. Остальные 13 кандидатов имеют существенно более низкий рейтинг, чем упомянутые кандидаты.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

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