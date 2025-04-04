Когда европейские миротворцы появятся в Украине?

На переговоры о размещении европейских войск в Украине потребуется еще около месяца, работа по этому вопросу продолжается уже в течение двух месяцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для журналистов.

По словам Зеленского, участвуют в переговорах не только Франция и Великобритания, с представителями которых сегодня проводились встречи в Киеве, но и другие страны: «Это будет коалиция». Обговаривается присутствие в воздухе, на море и суше, а также противовоздушная оборона.

«Мы будем встречаться каждую неделю — не на моем уровне, а на уровне наших военных. Где, в каких местах [будет располагаться контингент] — это проговаривается отдельно. <...> Есть уже хорошее понимание у наших партнеров, что требуется Украине, где есть такие чувствительные, скажем так, географически моменты, где мы бы хотели иметь поддержку», — рассказал он.

Зеленский добавил, что на встрече с представителями Франции и Британии обсудил не только вопросы численности возможной миссии, но такие стратегические моменты, как «мандат этой инфраструктуры», а также даты размещения военных, то есть в какой этап договоренностей Украина может рассчитывать на это.

Украинский президент не подтвердил, что французские войска могут появиться в Украине, если Киев и Москва не достигнут перемирия. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что французские и британские войска будут среди первых размещенных в стране.