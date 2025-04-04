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Германия тайно финансирует аналог Starlink для Украины

4 апреля 2025, 23:55 541

Германия выделяет средства на обеспечение Украины доступом к спутниковой интернет-сети французской компании Eutelsat, которая рассматривается как альтернатива системе Starlink, созданной Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Eutelsat Еву Бернеке.

Бернеке воздержалась от комментариев о конкретных суммах, но отметила, что на данный момент в Украине функционирует менее тысячи терминалов, обеспечивающих подключение к сети Eutelsat. «Мы планируем в ближайшее время увеличить их число до 5–10 тысяч», — заявила Бернеке, уточнив, что это может произойти в течение нескольких недель.

На вопрос о том, будет ли Германия финансировать дополнительные терминалы, пресс-секретарь Eutelsat Джоанна Дарлингтон ответила, что такие переговоры ведутся.

Официально Берлин не подтверждал выделение средств на обеспечение Украины спутниковым интернетом.

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