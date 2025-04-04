Макрон возглавит европейцев на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой фигурой от Европы на переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщает британская газета Daily Telegraph.

По информации издания, Макрон намерен взять на себя руководство «коалицией желающих», чтобы убедить российскую сторону остановить боевые действия.

Журналисты отметили, что среди европейских лидеров, способных представлять интересы региона на переговорах, упоминались Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако Стармер, как уточняется, не намерен лично встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

«Источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон готов взять на себя эту роль, когда наступит подходящий момент», — пишет газета.

18 марта Макрон выразил поддержку переговорам по Украине, подчеркнув, что достижение мира невозможно без учета позиции Киева в процессе диалога.