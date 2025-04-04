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Большой азербайджанский десант высадился в Сербии

Почти 300 человек
Эльмир Алиев, Златибор
00:26 761

В Сербии стартует 20-я по счету Всемирная Гимназиада. Сегодня в городе Златибор состоится церемония открытия Игр, проводимых Международной федерацией школьного спорта (ISF).

В соревнованиях для участников, родившихся в 2011-2013-х годах, Азербайджан представят 192 спортсмена, которые выступят в 18 видах спорта.

Это спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, таэквондо, каратэ, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика. Всего медали будут разыграны в 22 видах спорта.

В целом в состав азербайджанской делегации вместе с тренерами, административным штабом и представителями СМИ вошли 273 человека. Команда отправилась в Белград двумя чартерными рейсами.

Центром Гимназиады является курортный городок Златибор, расположенный примерно в 200 км от столицы. Там пройдут соревнования по девяти видам спорта. Также Игры примут Нови-Сад, Прибой, Ужице, Нова-Варош, Лучани, Пожега и Торник.

Всего в Сербии будут выступать около 2750 спортсменов из 56 стран. Это меньше, чем на прошлогодней Гимназиаде в Бахрейне. Там были представлены 70 стран. От Азербайджана в Манаме в 16 видах спорта выступали 160 спортсменов, которые завоевали 77 медалей - 23 золота, 26 серебряных медалей и 28 бронзовых. С этим показателем мы заняли 7-е место в общекомандном зачете. Самую весомую лепту в итоговый результат внесли боксеры, завоевавшие 12 золотых медалей, и борцы, взявшие в сумме 24 награды, из которых 4 золотые.

На этот раз у Азербайджана еще более расширенный состав - 192 участника. Больше спортсменов заявили лишь Румыния (338), Сербия (319), Бразилия (244) и Украина (229).

В отличие от Бахрейна, в Сербии Азербайджан будет представлен в баскетболе 3х3, пляжном волейболе, парабадминтоне, каратэ и легкой атлетике. При этом в Златиборе не вошли в программу спортивная аэробика, художественная гимнастика и парадзюдо. В Манаме в этих видах азербайджанские спортсмены выступали.

Нынешняя Гимназиада - важное соревнование с точки зрения подготовки наших юных спортсменов к Играм стран СНГ, которые осенью этого года пройдут в Азербайджане. И это еще одна причина, почему в Сербию делегирован такой большой состав. Посмотрим, как пройдет генеральная репетиция перед домашними соревнованиями в Гяндже и еще шести городах.

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