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Яичный кризис: В США раскрашивают картофель и лук к Пасхе

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В преддверии Пасхи американцы осваивают необычные способы подготовки к празднику, окрашивая картофель и лук вместо традиционных куриных яиц, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Куриные яйца — «звезды» в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием — будут стоить дороже, чем в прошлые годы», — отмечает издание.

По данным NYT, в социальных сетях набирают популярность видео, где показывают, как раскрашивать зефир, картофель и даже лук. На одной из ферм в штате Огайо, где традиционно проходят массовые пасхальные гуляния, в этом году для игр решили использовать пластиковые имитации яиц.

Несмотря на дефицит, администрация США отказалась заменять настоящие яйца пластиковыми для украшения Белого дома к Пасхе. Традиция украшать резиденцию президента натуральными яйцами и проводить с ними игры на Южной лужайке сохраняется, хотя это решение вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны. Администрация президента США Дональда Трампа пытается решить «яичную проблему» и обвиняет в происходящем экс-главу Белого дома Джо Байдена.

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