Союзники Украины требуют от Путина немедленного ответа

Союзники Украины из Европы и Канады призвали Кремль оперативно отреагировать на предложение США о прекращении огня, которое Киев принял без каких-либо предварительных требований. «Россия должна сегодня же дать четкий ответ Соединенным Штатам — «да» или «нет», и сделать это без промедления», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, выступая вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Москве необходимо в кратчайшие сроки обозначить свою позицию, иначе она столкнется с последствиями.

Барро также подверг критике Россию за продолжающиеся удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на ранее достигнутую договоренность о прекращении подобных атак.

Издание отмечает, что публичное давление со стороны союзников направлено на то, чтобы подтолкнуть Россию к реальным шагам по деэскалации. В Вашингтоне растет разочарование тем, как Москва ведет переговоры по прекращению войны, которая длится уже четвертый год.

Госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги трехдневных консультаций в Брюсселе, отметил, что Вашингтон ожидает в ближайшие недели, а не месяцы, ясности относительно готовности России к миру. Он напомнил, что Украина уже выразила готовность к прекращению огня без условий, и теперь ход за Москвой. «Нам нужно прийти к решению, устраивающему обе стороны», — сказал Рубио, добавив, что в США нарастают голоса за ужесточение санкций против России.

На фоне затягивания переговоров и отсутствия заметного прогресса источники Reuters сообщают, что администрация президента Дональда Трампа начинает считать мирное соглашение с Россией в ближайшие месяцы маловероятным. Два информированных собеседника агентства указали, что Белый дом приступил к разработке альтернативных способов давления как на Москву, так и на Киев.

В частности, обсуждаются новые жесткие санкции, включая меры против российского «теневого флота», который помогает обходить ограничения на экспорт нефти, сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источники из окружения Трампа. По ее данным, президент США убежден, что президент России Владимир Путин сознательно тормозит переговоры. Кроме того, как уточняет Reuters, американские власти изучают дополнительные экономические и дипломатические инструменты, чтобы заставить Москву пересмотреть свою позицию по урегулированию войны в Украине.