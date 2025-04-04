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Хуситы ударили по Тель-Авиву

01:54 595

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотником по «израильской военной цели» в районе города Тель-Авив.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию по уничтожению израильской военной цели в районе Яффо с использованием беспилотника», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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