Хуситы ударили по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотником по «израильской военной цели» в районе города Тель-Авив.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию по уничтожению израильской военной цели в районе Яффо с использованием беспилотника», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.