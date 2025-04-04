Нет жизни мигрантам в России

В России на государственном уровне проводится политика по вытеснению семей мигрантов из страны, заявил таджикский правозащитник и эксперт по миграции Каримджон Ёров в комментарии для haqqin.az, обсуждая новый закон, согласно которому дети мигрантов могут быть допущены к обучению в школах только при наличии подтверждения законности пребывания в стране и достаточного уровня владения русским языком. Изначально Рособрнадзор установил минимальный порог сдачи языкового теста для детей мигрантов — 30 процентов правильных ответов. Позже требования ужесточили: теперь для зачисления в школу необходимо правильно ответить на 90 процентов заданий. По мнению Ёрова, таким образом власти фактически вводят сегрегацию по национальному признаку и ограничивают интеграцию в российское общество детей из Центральной Азии.

«Миграционная политика Кремля не поддается логике, - констатирует правозащитник. - Сначала мигрантам разрешили привозить семьи, отменили необходимость приобретения патента для супругов. Но, не отменяя этот закон, приняли другой — об обязательной регистрации детей. В школы стали приходить сотрудники МВД, миграционной службы и даже ФСБ, требуя у детей документы родителей, патенты и чеки». Недавнее предложение депутата Госдумы Михаила Матвеева о высылке всех детей мигрантов вызвало мощный общественный резонанс. В своем Telegram-канале Матвеев сообщил, что в России проживает около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов, и менее четверти из них посещают школы и детские сады. Остальные, по его словам, «предоставлены сами себе и проявляют агрессию». Ёров считает, что в российском обществе усиливается негативное отношение к обучению детей мигрантов. «Я лично сталкивался с недовольством тем, что в школах все больше нерусских учеников. Мол, «понаехали», заняли места, обучаются бесплатно, а их родители получают пособия», — рассказал правозащитник.

Поступали предложения перевести детей мигрантов на платное обучение или создать для них отдельные школы или поселки. При этом, по словам Ёрова, даже те мигранты, которые получили гражданство Российской Федерации, лишены социальных пособий. «После теракта в «Крокус Сити» ситуация лишь усугубилась. В школах установили негласные лимиты — в классах не должно быть слишком много детей из Центральной Азии. Детей принимают в школу с задержкой в год, в новых жилых массивах Москвы, где мигранты приобрели жилье, просто нет школ, а в старых учреждениях отказывают, ссылаясь на нехватку мест», — заявил эксперт. По словам Ёрова, получение гражданства стало легче только для тех, кто соглашается подписать контракт на участие в войне в Украине. «Человек приходит в миграционную службу, подписывает документы, а ему тут же предлагают заключить военный контракт. Отказ — и все бумаги аннулируются», — пояснил эксперт.