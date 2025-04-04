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Сахиль Бабаев ушел, но успешные реформы продолжаются

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Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
02:07 465

В Азербайджане продолжается работа по расширению и совершенствованию механизмов цифрового контроля трудовых отношений и полной цифровизации документооборота по кадровому администрированию.

По информации, предоставленной haqqin.az, в рамках предстоящего расширения функционала подсистемы “Труд и занятость” (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создан раздел по охране труда, а также запущены новые услуги для работодателей.

Заложенные нынешним министром финансов Сахилем Бабаев в бытность министром труда и соцзащиты реформы успешно продолжаются

На пути к искусственному интеллекту

В Азербайджане продолжается системная работа по расширению механизмов цифрового контроля трудовых отношений и полной цифровизации документооборота по кадровому администрированию. В результате ожидается значительный косвенный экономический эффект, постепенно возникающий в результате цифровизации "отделов кадров" и пенсионных услуг. Внедрение цифровых технологий в сфере государственных услуг (то есть, системы искусственного интеллекта (ИИ) для обработки больших данных) уже принесло десятки миллионов сэкономленных бюджетных средств, а к 2030 году эта цифра может вырасти в несколько раз.

Искусственный интеллект и обработка больших данных превращаются в мощнейший инструмент национального развития, который к концу нынешнего десятилетия может добавить к общему ВВП Азербайджана от 4 до 6 процентов.

Следует также учесть, что перевод услуг Министерства труда и социальной защиты в цифровой режим — это одна из важных составляющих работы по внедрению в Азербайджане “Индустрии 4.0”, которая по оценкам правительственных экспертов повысит производительность труда до 30 процентов, что, в свою очередь, повлияет на инвестиционную привлекательность Азербайджана.

Помимо этого, "дорожные карты" цифровизации стали неотъемлемым элементом любой программы глобальных инфраструктурных банков, инвестирующих в Азербайджан. Не говоря уже о том, что внедрение для предприятий практики "цифрового" отдела кадров и электронных "трудовых книжек" дает значительный экономический эффект для каждой компании и отдельного работающего сотрудника.

Подводя итоги работы в плоскости цифровизации сектора социальных госуслуг, являющейся прямой ответственностью Министерства труда, следует выделить три направления задач, которые были реализованы в последние годы.

Перевод услуг Министерства труда и социальной защиты в цифровой режим — это одна из важных составляющих работы по внедрению в Азербайджане “Индустрии 4.0”

От трудовой книжки к "личному кабинету"

В первую очередь, следует упомянуть стартовавший в 2019 году социальный реестр страны e-sosial.az , предоставляющий всю необходимую информацию о трудовом договоре, личном учете, пенсионном капитале, социальном обеспечении и других  запрашиваемых данных о трудовом договоре.

Функционал портала в режиме реального времени обеспечивает доступ как гражданам, так и работодателям, ко всей социальной информации, а также регулярный контроль за обеспечением возникающих социально-трудовых прав. О значении этого инструмента свидетельствует тот факт, что за период функционирования услугами портала e-sosial.az воспользовались 82 миллиона раз (!!). Можно лишь представить, сколько времени могло уйти на то, чтобы получить эти справки и запросы "по-старому", то есть, в бумажном виде, причем по факту личного визита гражданина в соответствующую инстанцию.

Таким образом, гибкость и прозрачность услуг позволили получить значительную экономию как времени, так и финансовых средств всех участников процесса. Тот факт, что только за последний год число запросов, заявок и услуг, прошедших через цифровую инфраструктуру Министерства труда и социальной защиты, составило порядка 663 миллиона манатов, показывает реальный масштаб работы, которую охватывает эта электронная инфраструктура. 

Следует упомянуть стартовавший в 2019 году социальный реестр страны e-sosial.az , предоставляющий всю необходимую информацию о трудовом договоре

Создание подсистемы "Труд и занятость»

Данная электронная платформа, запущенная в 2022 году, создала основу для комплектации всех трудовых отношений в единую электронную базу. Система позволила не только повысить прозрачность услуг государственных структур социального контроля, но и сделать их более доступными для граждан. С недавнего времени эта функция полностью доступна для организаций, позволяя им на основе базы данных платформы вести свои цифровые реестры работников.

Функциональные возможности подсистемы "Труд и занятость" постоянно расширяются. В электронную систему стали внедрять возможность цифрового заключения трудовых договоров, а также внесение изменений в приказы и кадровые распоряжения по предприятиям. Именно так сегодня достигается цифровизация внутренних приказов и распоряжений, создаются возможности для правового мониторинга официальной переписки между работниками и работодателями (охрана прав труда), фиксируются медицинские справки и тому подобные документы, связанные с регламентом взаимодействия работников и их организаций.

Цифровизация документов для социальных выплат

Для этих целей была сделана оцифровка свыше 145 из 160 служб Министерства труда и социальной защиты. Особенно важное значение с начала 2019 года имеет запуск более 55 "проактивных" (то есть, предоставляемых по инициативе самого ведомства) услуг в социальной сфере. Результатом такого подхода стало назначение через электронную систему различным категориям граждан до 900 тысяч законных пенсий и пособий без необходимости подачи заявлений и документов.

Одновременно с этим было создано множество "локальных" электронных справочных служб по сферам труда и занятости, социальной защиты, по которым за период с 2018 года было выдано 3,9 миллиона (!!) электронных справок. Опять-таки, стоит напомнить, о какой экономии времени и средств для всех категорий граждан – и работников, и работодателей – идет речь.

Программа цифровизации в социальной сфере постоянно расширяется. Например, в настоящее время в централизованной электронной информационной системе Министерства труда и соцзащиты ведутся работы по созданию подсистемы “Управление социальной работой”, которая позволит осуществлять через единую цифровую платформу социальную работу, ориентированную на лиц (семьи), находящихся в трудной жизненной ситуации или подверженных риску ее возникновения.

Было создано множество "локальных" электронных справочных служб по сферам труда и занятости, социальной защиты, по которым за период с 2018 года было выдано 3,9 миллиона (!!) электронных справок

Азербайджанская госуслуга - признанный стандарт

Подводя черту, отметим, что достигнутые цифровые достижения получили высокую оценку на международном уровне, как успешный инновационный опыт работы Азербайджана в социальной сфере.

В последние годы, представители Министерства труда и социальной защиты населения участвуют во множестве межведомственных конкурсов, собирая на них награды и профессиональные оценки международных экспертов.

В 2024 году министерствам и ведомствам Азербайджана были вручены 117 международных наград и сертификатов, значительная часть которых была присуждена именно за передовой опыт в сфере цифровизации. Цифровая трансформация становится значимым фактором экономического роста страны и важным условием сохранения Азербайджаном конкурентоспособности в эпоху глобальных торгово-промышленных и технологических перемен.

Но помимо поддержания инвестиционного климата и стандартов технологической трансформации, цифровизация — это еще и повышение качества жизни каждого гражданина Азербайджана. Это и есть профессиональная сверхзадача, которую коллектив Министерства труда и социальной защиты населения ставит во главу угла своей работы.

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