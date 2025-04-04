Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии

Мандалай, Мьянма. Люди спят на улице после мощного землетрясения.

Потери

Состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за один день на $208 млрд. в результате падения рынков акций после объявления масштабных торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Состояния более половины миллиардеров уменьшились за день в среднем 3,3%.

Наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры Марк Цукерберг и Джефф Безос. Падение стоимости бумаг Meta сократило состояние Цукерберга на $17,9 млрд, Безос потерял $15,9 млрд на снижении цены акций Amazon.

Базы

Анкара и Дамаск достигли предварительной договоренности о создании двух турецких военных баз в Сирии.

Одна из баз разместится на авиабазе Тияс близ Пальмиры, другая - на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией.

По данным арабских СМИ, Турция уже начала перевод под свой контроль авиабазы Тияс.

Накануне израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазе Тияс и ряду других авиабаз в Сирии. Эти атаки были призваны послать Турции сигнал о недопустимости усиления ее военного присутствия в Сирии.