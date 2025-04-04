Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии
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Мандалай, Мьянма. Люди спят на улице после мощного землетрясения.
Потери
Состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за один день на $208 млрд. в результате падения рынков акций после объявления масштабных торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.
Состояния более половины миллиардеров уменьшились за день в среднем 3,3%.
Наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры Марк Цукерберг и Джефф Безос. Падение стоимости бумаг Meta сократило состояние Цукерберга на $17,9 млрд, Безос потерял $15,9 млрд на снижении цены акций Amazon.
Базы
Анкара и Дамаск достигли предварительной договоренности о создании двух турецких военных баз в Сирии.
Одна из баз разместится на авиабазе Тияс близ Пальмиры, другая - на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией.
По данным арабских СМИ, Турция уже начала перевод под свой контроль авиабазы Тияс.
Накануне израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазе Тияс и ряду других авиабаз в Сирии. Эти атаки были призваны послать Турции сигнал о недопустимости усиления ее военного присутствия в Сирии.
Импичмент
Конституционный суд Южной Кореи постановил, что решение президента страны Юн Сок Ёля ввести военное положение не отвечает требованиям закона. Суд единогласно поддержал его импичмент.
Это решение окончательно отстраняет Юна от власти. Теперь в стране должны пройти внеочередные президентские выборы.
Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года решил ввести военное положение на территории страны. Его отменили на следующий же день, Юну объявили импичмент, позднее его арестовали.
Штрафы
Европейские регуляторы планируют «серьезные санкции» в отношении соцсети X (бывший Twitter), которая принадлежит Илону Маску, за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом.
Среди обсуждаемых мер - крупный штраф. По словам источников, штраф может превысить миллиард долларов.
Опиум для народа
В англиканской церкви святого Петра в британском городе Ширли начали устраивать соревнования по рестлингу.
Организацию таких мероприятий служители церкви объясняют падением посещаемости. В итоге появилась потребность вновь заинтересовать англичан.
Ставка на рестлинг оправдала ожидания — на недавний бой в церкви пришли посмотреть почти 200 человек.