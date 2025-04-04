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Государство покрывает операции по удалению межпозвоночной грыжи

02:33 203

Дискэктомия - это частичное или полное удаление межпозвоночного диска, оказывающего давление на нервные корешки. Межпозвоночные диски выполняют функцию амортизаторов и обеспечивают подвижность позвоночника. Из-за травмы или дегенеративных изменений диск смещается или выпячивается, что вызывает сдавливание нервов, исходящих из спинного мозга. Защемление нерва, в свою очередь, вызывает боль, онемение, мышечную слабость, нарушение двигательных функций и прочих функций в зависимости от локализации грыжи диска.

Грыжа межпозвоночного диска, которая вызывает сильную боль и дисфункцию конечностей и не поддается консервативному лечению (например, медикаментозному или физиотерапевтическому), считается показанием к дискэктомии.

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве обязательного медицинского страхования, в Азербайджане операция покрывается обязательным медицинским страхованием. Имплантаты, используемые для стабилизации позвоночника после частичного или полного удаления дисков, также покрываются обязательным медицинским страхованием. В ходе операции используются сертифицированные на международном уровне имплантаты, соответствующие современным стандартам.

Грыжа межпозвоночного диска, которая вызывает сильную боль и дисфункцию конечностей и не поддается консервативному лечению считается показанием к дискэктомии

В январе-октябре 2024 года за счет обязательного медицинского страхования проведено около 3500 операций дискэктомии. Операции проводились в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования (частных и находящихся в ведении соответствующих государственных органов).

Перед операцией необходимо пройти ряд диагностических обследований. Основные обследования включают магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), рентгенологическое исследование позвоночника, электрокардиограмму (ЭКГ), ультразвуковое исследование брюшной полости (УЗИ) и нейрофизиологические тесты, выполняемые врачом для оценки функции нервов. Помимо этого, для определения отсутствия противопоказаний к операции могут потребоваться анализ крови и другие лабораторные исследования. Указанные инструментальные, функционально-диагностические и лабораторные медицинские услуги предоставляются гражданам бесплатно за счет обязательного медицинского страхования.

Следует отметить, что до назначения операции квалифицированным врачом рекомендуется консервативный метод лечения. Один из них - физиотерапевтические услуги, покрываемые обязательным медицинским страхованием.

Также следует отметить, что малоподвижный образ жизни, повреждения и травмы, физические нагрузки, лишний вес, генетические факторы могут стать причиной грыжи межпозвонкового диска. Поэтому для того, чтобы после операции грыжа диска не возникала повторно, следует учитывать упомянутые факторы риска и следовать рекомендациям врача.

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