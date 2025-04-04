Государство покрывает операции по удалению межпозвоночной грыжи

Дискэктомия - это частичное или полное удаление межпозвоночного диска, оказывающего давление на нервные корешки. Межпозвоночные диски выполняют функцию амортизаторов и обеспечивают подвижность позвоночника. Из-за травмы или дегенеративных изменений диск смещается или выпячивается, что вызывает сдавливание нервов, исходящих из спинного мозга. Защемление нерва, в свою очередь, вызывает боль, онемение, мышечную слабость, нарушение двигательных функций и прочих функций в зависимости от локализации грыжи диска.

Грыжа межпозвоночного диска, которая вызывает сильную боль и дисфункцию конечностей и не поддается консервативному лечению (например, медикаментозному или физиотерапевтическому), считается показанием к дискэктомии.

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве обязательного медицинского страхования, в Азербайджане операция покрывается обязательным медицинским страхованием. Имплантаты, используемые для стабилизации позвоночника после частичного или полного удаления дисков, также покрываются обязательным медицинским страхованием. В ходе операции используются сертифицированные на международном уровне имплантаты, соответствующие современным стандартам.