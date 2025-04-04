Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре

Во многих столицах были ожидания, что «торговые войны», начатые после возвращения в Белый дом Дональдом Трампом, могут поставить Анкару в затруднительное положение. Но, как выясняется, Турция по сравнению с рядом других стран оказалась в куда более выгодном положении. В то время, как на товары из Европейского Союза, являющегося историческим союзником США, Трамп наложил пошлину в размере 39 процентов, а на Китай, главного конкурента в «торговых войнах», — 34 процента, для Турции была установлена ставка в 10 процентов — самая низкая пошлина, введенная президентом США на сегодняшний день.

Напомним в этой связи, что в годы первой президентской каденции Трампа с 2016 по 2020 годы на импорт в США турецких стали и алюминия действовали пошлины в размере 25 процентов. И вот сегодня снижение ставки на 15 процентов сделает турецкую сталь более конкурентоспособной на мировом рынке. Факт для турецкой экономики весьма обнадеживающий, если учесть, что эта страна входит в десятку крупнейших в мире производителей стали. По мнению ряда экспертов в Анкаре, Соединенные Штаты воздержались от более высоких тарифов в отношении Турции из-за личных отношений между Трампом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Другие наблюдатели связывают это послабление с растущей ролью Турции в регионе. Но и те, и другие согласны в том, что торговые отношения между Вашингтоном и Анкарой достаточно сбалансированы. В прошлом году внешнеторговый профицит Турции в отношениях с США составил всего 200 миллионов долларов - турецкий экспорт в США составил 16,4 миллиарда, а импорт американских товаров - 16,2 миллиарда долларов.

Между тем, выступая 1 апреля в Сенате, новый посол США в Анкаре Том Барак заявил, что «общая цель президентов Трампа и Эрдогана, заключающаяся в достижении объема двусторонней торговли в 100 миллиардов долларов, вполне осуществима». Здесь важно уточнить, что до назначения послом Барак был успешным бизнесменом и деловым партнером Дональда Трампа. Европейские финансовые аналитики также отмечают, что Турция получила наилучший результат от тарифной политики Трампа. По их мнению, введенные пошлины в сочетании с негласной «торговой войной» замедлят темпы глобальной экономики и приведут к снижению цен на нефть, что может стать благоприятным сценарием для таких стран, как Турция, являющихся нетто-импортерами энергоресурсов. Самые высокие за всю историю таможенные тарифы, введенные Трампом в отношении Европы, могут подтолкнуть страны Старого Света к развитию внутреннего производства и более тесному сотрудничеству с Турцией, особенно в сфере оборонной промышленности. Считается, что пошлина в 39 процентов на продукцию из ЕС может укрепить позиции Турции на западных рынках.

Хотя Турция входит в таможенный союз с ЕС, в вопросе ответных пошлин в отношении США она не обязана занимать ту же позицию, что и Брюссель. И это обеспечивает Анкаре определенную гибкость маневра в торговой политике. По мнению экспертов, Турция может установить зеркальные тарифы в размере 10 процентов на американскую продукцию. Между тем, 3 апреля после шестилетнего перерыва в Брюсселе состоялся Саммит высокого уровня по экономическому диалогу между Турцией и Европейским союзом HLED (High Level Economic Dialogue). В ходе переговоров турецкий министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сошлись во мнении, что новая реальность вынуждает обе стороны углублять экономические связи. Напомним, что сама идея создания механизма HLED была утверждена 29 ноября 2015 года в ходе саммита Турция–ЕС. В его рамках в 2016-м, 2017-м и 2019-м годах были проведены три заседания, после чего дальнейшие обсуждения были поставлены на паузу из-за возникших между Брюсселем и Анкарой проблем.