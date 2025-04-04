Сами воюйте с русскими руками украинцев

Визит госсекретаря США Марко Рубио на министерскую встречу стран НАТО в Брюсселе (он стал первым его визитом такого рода в Европу) преследовал, прежде всего, две главные цели: заверить союзников, что США из НАТО никуда не денутся (что, впрочем и так было очевидно, кстати, еще в первое правление Трампа Конгресс принял закон, запрещающий стране выходить из альянса), но - и это вторая цель - Европа должна взять на себя большее бремя в плане обеспечения собственной безопасности. А именно - увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. США в том числе придется пойти на дополнительные траты. При этом визит госсекретаря совпал с крайне неприятной для Европы новостью: Дональд Трамп объявил о введении против стран ЕС 20-процентных таможенных пошлин. Некоторые европейские столицы охватила настоящая паника, и там подсчитывают потенциальные убытки в десятки миллиардов евро, называя решение Белого дома «настоящей катастрофой». Такие настроения, разумеется, не укрепили дружескую атмосферу на переговорах.

Вдобавок появились слухи о том, что администрация Трампа рассматривает возможность сценария, при котором пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе больше не будет занимать представитель военного командования из США. Ранее эту должность занимали только американцы. То есть Америка всерьез готовится перевести европейских союзников по НАТО на «самообслуживание». В каковом случае придется затягивать пояса потуже, в том числе урезая социальные программы. Сейчас лишь одна страна-член альянса приблизилась к обозначенному в качестве ориентира Вашингтоном рубежу трат в 5% ВВП на военные расходы. Это - Польша, которая в 2025 году потратит на военные цели 4,7% ВВП. А вот некоторые другие восточноевропейские страны, в том числе отличающиеся особенно резкой антироссийской риторикой, не спешат вооружаться соответственно своим заявлениям. Так, Чехия (она была недавно вообще на грани разрыва дипотношений с Москвой) лишь в прошлом году достигла давно поставленного в НАТО ориентира в 2%, в этом году собирается выйти на скромный уровень 2,3%. Словакия при «фрондирующем» с ЕС и НАТО премьере Роберте Фицо зависла на 2% (отказывая в военной помощи Украине при этом). А вот сраны Балтии активно вооружаются. Эстония уже тратит на военные цели 3,43% ВВП, что, кстати, примерно соответствует той доле, которую тратит на ВПК сама Америка (3,4% ВВП). Литва вышла на уровень 2,8% в прошлом году, но президент Гитанас Науседа обещает увеличить расходы до 5-6% уже к 2026 году, хотя многие говорят, что это маловероятно, учитывая экономические проблемы маленькой страны. Латвия уже имеет военные расходы в 3,45% ВВП. Румыния (2,5%), Греция (3%) и Болгария (2,5%) догоняют, однако Болгарии особенно трудно на фоне экономических проблем.

Чем дальше от России, тем страны НАТО «расслабленнее». Франция, одна из закоперщиц идеи отправки на Украину миротворцев ЕС, лишь в этом году выйдет на уровень 2% ВВП, как и Германия. Бельгия, Италия и Испания еще не достигли ранее поставленного Брюсселем рубежа в 2%. Европа хотя и увеличила за последние 10 лет свою долю в общих военных расходах НАТО с 22-25% до 35%, по-прежнему сильно отстает от США (на них приходится основная доля из остальных 65%) и Канады. В Канаде, кстати, доля военных расходов по НАТОвским меркам вообще смехотворная – 1,37% ВВП. Если говорить об альянсе в целом, то в прошлом году только 23 из 32 членов альянса достигли или превысили целевой показатель в 2% от ВВП. Цель в 5% выглядит труднодостижимой для очень многих членов альянса в силу имеющихся экономических проблем. Генсек НАТО Марк Рютте говорит как о более реалистичной задаче о 3% в ближайшее время. Возможно, цель в 5% в НАТО видится достижимой в более отдаленной перспективе – скажем, в 2030 году или около того. Эта дата, кстати, часто звучит в последнее время из уст многих европейских политиков и военных как дата возможного военного столкновения НАТО с Россией, вне зависимости от исхода или продолжения военных действий на Украине. Все чаще звучат в этой связи и откровенные призывы (лидеры страны Балтии, начальник Германской разведки и др.) не допустить прекращения военных действий на Украине уже сейчас: мол, чем дольше ВСУ будут «изматывать» российскую армию, тем лучше для Европы. В этой связи стоит обратит внимание на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, утвердившей себя в роли «ястреба» в отношениях к РФ. По ее словам, для прекращения военных действий на Украине Евросоюз должен усилить военную поддержку Киева. То есть сделать так, чтобы эти действия подольше не кончались, по сути. При этом европейские союзники США по НАТО ожидают от Вашингтона также более внятных обещаний по поводу вывода-не вывода тех примерно 100 тыс. американских солдат, которые уже размещены в Европе. Насколько Америка готова «оголить фронт»? Некоторые страны НАТО считают, что США могут сократить свое присутствие примерно на 20–50 тыс. военнослужащих с тем, чтобы переключиться на те угрозы, которые в Вашингтоне видят более актуальными, нежели противостояние России в Европе. Прежде всего, это Индо-Тихоокеанский регион, где растет военное могущество Китая, а также Иран, как отдельная головная боль на Большом Ближнем Востоке.