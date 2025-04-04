Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен по итогам 11-го заседания Консультативного Совета Южного газового коридора (ЮГК) дал понять, что получил необходимую информацию об энергетическом потенциале Азербайджана, полезного для Европы, обещал обсудить ее с ответственными лицами и компаниями в Евросоюзе и анонсировал скорое продолжение переговоров с Азербайджаном о перспективах дополнительных поставок газа в ЕС.
«Я уверен, что если Азербайджан сможет увеличить объемы поставок, то Европа проявит к ним повышенный интерес. Один из поводов моего визита в Баку - обсудить то, что мы можем сделать, чтобы рост поставок стал возможным. Это, безусловно, предмет дальнейших переговоров между Еврокомиссией и правительством Азербайджана, а также отдельными государствами-членами ЕС, газовыми компаниями, операторами транспортных систем и другими заинтересованными сторонами», - сказал на пресс-конференции еврокомиссар.
Он признал, что газ как переходное топливо на пути к декарбонизации Европы еще десятилетия будет востребован в энергетическом балансе ЕС, и поэтому Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном и даже заинтересована в его расширении.
«Мы признательны Азербайджану за тот газ, который нам удалось импортировать за последние годы. Он действительно был крайне важен для уменьшения нашей зависимости от российского газа, которая за 2022-24 годы снизилась с 45% до 13%. Наша цель - полностью прекратить импорт российского газа. Это может быть окончательно достигнуто и благодаря таким надежным партнерам, как Азербайджан», - подчеркнул Д. Йоргенсен.
Еврокомиссару в Баку «на вид было поставлено» то, что Европа должна не словами, а делами и деньгами содействовать развитию газового потенциала Азербайджана, если она в нем заинтересована.
На пресс-конференции министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов напомнил, что летом 2022 года при подписании документа об энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном оговаривалось, что ЕС будет содействовать расширению Южного газового коридора на тех же условиях, что и при создании ЮГК в течение 2013-20 годов.
Позиция Азербайджана логична, ведь в 2013 году были заключены 25-летние газовые контракты (с 9 европейскими компаниями), ЕС предоставил финансовые гарантии и поддержку, что позволило дать старт полномасштабному освоению каспийского месторождения «Шах-Дениз» с запасами более 1,2 трлн кубометров газа.
Данное месторождение освоено лишь на 20%, есть и другие газовые ресурсы, но, чтобы их извлечь и расширить экспортные возможности, нужны новые инвестиции, которые не будут вкладываться компаниями без гарантий востребованности в этом газе.
«Проект расширения ЮГК даже не получил статус «проекта общего интереса», — посетовал министр энергетики Азербайджана.
Приезд Дана Йоргенсена в Баку (днем ранее он посетил транзитную Турцию, аккумулирующие потоки трубопроводного газа из стран СНГ, а также потоки сжиженного природного газа на пяти терминалах) — это газовая челночная дипломатия. А с термином «челночная дипломатия» ассоциируется «байка» от Генри Киссинджера о банкирах и «здоровенном сибирском мужике».
Если уж ЕС хочет полностью избавиться от «здорового сибирского мужика», то должна дать сигнал банкам инвестировать средства в альтернативных поставщиков газа.
А пока Азербайджан с 1 января 2026 года лишь на три года увеличит поставку газа в ЕС до 14 млрд кубометров в год, о чем 4 апреля говорили представители SOCAR и BP (оператор Шах-Дениз).
Так, вице-президент BP по проектам в Азербайджане, Грузии, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мэтт Киркхэм сообщил, что в 2024 году по ЮГК в Европу было доставлено около 12 млрд кубометров газа, но есть стремление увеличить общую экспортную мощность в Европу примерно до 14 млрд кубометров с 2026 года.
Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров пояснил, что выход на этот объем возможен благодаря проводимому расширению мощности TAP (европейский участок ЮГК) на 1,2 млрд кубометров газа в год.
Что же касается возможности дальнейшего расширения TAP, то летом 2025 года будет объявлен маркет-тест по обязательным к исполнению поставщиками газа по этому трубопроводу заявкам, их прием завершится в декабре 2025 года, после чего в январе 2026 года может быть решение о перспективах дальнейшего увеличения мощности европейского сегмента ЮГК (начиная с 2029 года).
Таким образом, Азербайджан гарантирует поставку в Европу в 2026-28 годах по ЮГК в объеме 14 млрд кубометров газа в год, а дальнейший экспорт будет зависеть от желания европейских покупателей получать каспийский газ, а также от действий Еврокомиссии.
Насиров также сообщил, что до конца текущего года ожидается финальное инвестиционное решение (FID) по второй фазе освоения газоконденсатного месторождения «Апшерон» на Каспии (запасы более 350 млрд кубометров), пока же идет «Front End Engineering Design» (FEED).
Таким образом, добычу первого газа при полномасштабной разработке «Апшерона» можно ждать в 2029 году, то есть это будет дополнительный ресурс «голубого топлива», но кто будет его покупать (внутри страны или за рубежом), пока не ясно.
Напомним, что по первой фазе «Абшерона» добыча идет с июля 2023 года. Пик этого этапа — 1,5 млрд кубометров в год (достигнут), а пик второй Фазы — 4,5 млрд кубометров в год. Участники проекта — SOCAR, TotalEnergies и ADNOC.