Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»

Комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен по итогам 11-го заседания Консультативного Совета Южного газового коридора (ЮГК) дал понять, что получил необходимую информацию об энергетическом потенциале Азербайджана, полезного для Европы, обещал обсудить ее с ответственными лицами и компаниями в Евросоюзе и анонсировал скорое продолжение переговоров с Азербайджаном о перспективах дополнительных поставок газа в ЕС. «Я уверен, что если Азербайджан сможет увеличить объемы поставок, то Европа проявит к ним повышенный интерес. Один из поводов моего визита в Баку - обсудить то, что мы можем сделать, чтобы рост поставок стал возможным. Это, безусловно, предмет дальнейших переговоров между Еврокомиссией и правительством Азербайджана, а также отдельными государствами-членами ЕС, газовыми компаниями, операторами транспортных систем и другими заинтересованными сторонами», - сказал на пресс-конференции еврокомиссар.

Он признал, что газ как переходное топливо на пути к декарбонизации Европы еще десятилетия будет востребован в энергетическом балансе ЕС, и поэтому Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном и даже заинтересована в его расширении. «Мы признательны Азербайджану за тот газ, который нам удалось импортировать за последние годы. Он действительно был крайне важен для уменьшения нашей зависимости от российского газа, которая за 2022-24 годы снизилась с 45% до 13%. Наша цель - полностью прекратить импорт российского газа. Это может быть окончательно достигнуто и благодаря таким надежным партнерам, как Азербайджан», - подчеркнул Д. Йоргенсен. Еврокомиссару в Баку «на вид было поставлено» то, что Европа должна не словами, а делами и деньгами содействовать развитию газового потенциала Азербайджана, если она в нем заинтересована. На пресс-конференции министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов напомнил, что летом 2022 года при подписании документа об энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном оговаривалось, что ЕС будет содействовать расширению Южного газового коридора на тех же условиях, что и при создании ЮГК в течение 2013-20 годов.

Позиция Азербайджана логична, ведь в 2013 году были заключены 25-летние газовые контракты (с 9 европейскими компаниями), ЕС предоставил финансовые гарантии и поддержку, что позволило дать старт полномасштабному освоению каспийского месторождения «Шах-Дениз» с запасами более 1,2 трлн кубометров газа. Данное месторождение освоено лишь на 20%, есть и другие газовые ресурсы, но, чтобы их извлечь и расширить экспортные возможности, нужны новые инвестиции, которые не будут вкладываться компаниями без гарантий востребованности в этом газе. «Проект расширения ЮГК даже не получил статус «проекта общего интереса», — посетовал министр энергетики Азербайджана. Приезд Дана Йоргенсена в Баку (днем ранее он посетил транзитную Турцию, аккумулирующие потоки трубопроводного газа из стран СНГ, а также потоки сжиженного природного газа на пяти терминалах) — это газовая челночная дипломатия. А с термином «челночная дипломатия» ассоциируется «байка» от Генри Киссинджера о банкирах и «здоровенном сибирском мужике». Если уж ЕС хочет полностью избавиться от «здорового сибирского мужика», то должна дать сигнал банкам инвестировать средства в альтернативных поставщиков газа. А пока Азербайджан с 1 января 2026 года лишь на три года увеличит поставку газа в ЕС до 14 млрд кубометров в год, о чем 4 апреля говорили представители SOCAR и BP (оператор Шах-Дениз).

Так, вице-президент BP по проектам в Азербайджане, Грузии, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мэтт Киркхэм сообщил, что в 2024 году по ЮГК в Европу было доставлено около 12 млрд кубометров газа, но есть стремление увеличить общую экспортную мощность в Европу примерно до 14 млрд кубометров с 2026 года. Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров пояснил, что выход на этот объем возможен благодаря проводимому расширению мощности TAP (европейский участок ЮГК) на 1,2 млрд кубометров газа в год. Что же касается возможности дальнейшего расширения TAP, то летом 2025 года будет объявлен маркет-тест по обязательным к исполнению поставщиками газа по этому трубопроводу заявкам, их прием завершится в декабре 2025 года, после чего в январе 2026 года может быть решение о перспективах дальнейшего увеличения мощности европейского сегмента ЮГК (начиная с 2029 года).