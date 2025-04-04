Новые амбициозные цели Баку

Форсированное развитие Азербайджаном «зеленой» энергетики также может высвободить газ, который сейчас идет на теплостанции страны, но при создании солнечных и ветряных электростанций может использоваться для экспорта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля подчеркнул, что к 2030 году подписанные с иностранными инвесторами контракты по солнечным и ветряным электростанциям обеспечат Азербайджану 6 ГВт энергии ветра и солнца.

«В результате этого, можно будет сэкономить огромный объем газа и направить его на экспорт», — отметил глава государства. Таким образом, решается и проблема декарбонизации, о которой так ратуют в Европе, и использования газа там, где он действительно необходим. На пресс-конференции в Баку Комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен указал на то, что ЕС и Азербайджан активно сотрудничают в сфере «зеленого перехода». «В ЕС мы поставили перед собой амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Уже к 2040 году мы должны сократить выбросы на 90%. Для достижения этих целей крайне важно развивать партнерство с надежными друзьями в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, и этот вопрос был в числе ключевых тем встречи в Баку», — отметил Йоргенсен.

Отметим, что еврокомиссар и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов приняли участие в Круглом столе «Азербайджан-Европейский Союз» на тему «Развитие морской ветроэнергетики». Упор на морскую ветроэнергетику не случаен, т.к. ее потенциал оценен в 157 ГВт. Важным на этой встрече стало то, что Азербайджан уже выделил пять участков в азербайджанском секторе Каспийского моря под будущее строительство ветростанций и провел определенные измерительно-наблюдательные работы. На начальном этапе развития морской ветроэнергетики, планируется экспортировать 4 ГВт электроэнергии в Европу через зеленый энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа" (до Румынии и Болгарии). Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в беседе с журналистами оценил этот проект в 10 млрд евро, сказав, что значительная часть расходов будет покрыта за счет грантов ЕС.

«Проект амбициозный, т.к. касается строительства кабельной линии протяженностью более 1000 км на глубине моря до 2000 метров. Скоро завершится технико-экономическое обоснование проекта. Интерес в ЕС к нему позволит осуществить его в разумные сроки», — отметил румынский министр. Накануне также состоялось подписание меморандума между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией о «зеленом» энергокоридоре. Как сообщил haqqin.az глава госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, оценка инвестиций в этот коридор, объем «зеленой» энергии для него и сроки реализации будут определены после подготовки ТЭО.