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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Новые амбициозные цели Баку

заметки на полях
Ламия Исаева, специально для haqqin.az
03:44 619

Форсированное развитие Азербайджаном «зеленой» энергетики также может высвободить газ, который сейчас идет на теплостанции страны, но при создании солнечных и ветряных электростанций может использоваться для экспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля подчеркнул, что к 2030 году подписанные с иностранными инвесторами контракты по солнечным и ветряным электростанциям обеспечат Азербайджану 6 ГВт энергии ветра и солнца.

Еще одно важное заявление Ильхама Алиева

«В результате этого, можно будет сэкономить огромный объем газа и направить его на экспорт», — отметил глава государства.

Таким образом, решается и проблема декарбонизации, о которой так ратуют в Европе, и использования газа там, где он действительно необходим.

На пресс-конференции в Баку Комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен указал на то, что ЕС и Азербайджан активно сотрудничают в сфере «зеленого перехода».

«В ЕС мы поставили перед собой амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Уже к 2040 году мы должны сократить выбросы на 90%. Для достижения этих целей крайне важно развивать партнерство с надежными друзьями в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, и этот вопрос был в числе ключевых тем встречи в Баку», — отметил Йоргенсен.

Азербайджан с Евросоюзом продолжили разговор за круглым столом

Отметим, что еврокомиссар и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов приняли участие в Круглом столе «Азербайджан-Европейский Союз» на тему «Развитие морской ветроэнергетики».

Упор на морскую ветроэнергетику не случаен, т.к. ее потенциал оценен в 157 ГВт.

Важным на этой встрече стало то, что Азербайджан уже выделил пять участков в азербайджанском секторе Каспийского моря под будущее строительство ветростанций и провел определенные измерительно-наблюдательные работы.

На начальном этапе развития морской ветроэнергетики, планируется экспортировать 4 ГВт электроэнергии в Европу через зеленый энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа" (до Румынии и Болгарии). Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в беседе с журналистами оценил этот проект в 10 млрд евро, сказав, что значительная часть расходов будет покрыта за счет грантов ЕС.

Морская ветроэнергетика - не завтрашний, а уже сегодняшний день

«Проект амбициозный, т.к. касается строительства кабельной линии протяженностью более 1000 км на глубине моря до 2000 метров. Скоро завершится технико-экономическое обоснование проекта. Интерес в ЕС к нему позволит осуществить его в разумные сроки», — отметил румынский министр.

Накануне также состоялось подписание меморандума между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией о «зеленом» энергокоридоре.

Как сообщил haqqin.az глава госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, оценка инвестиций в этот коридор, объем «зеленой» энергии для него и сроки реализации будут определены после подготовки ТЭО.

Что думает Джавид Абдуллаев?

Также 4 апреля в Баку Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, АБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает дорогу реализацию еще одной амбициозной инициативе — «Транскаспийскому энергетическому зеленому коридору». АБР и АБИИ дают $2 млн на первичные исследования по данному проекту.

Отметим, что Азербайджан планирует к 2026 году довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны до 24%, а к 2028 году - до 35%. Экономический потенциал ВИЭ страны составляет — более 27 ГВт.

Казахстан планирует довести долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 10% к 2030 году, но уже к 2050 году повысить на 30-35%, Узбекистан к 2030 гoду намерен довести дoлю ВИЭ в oбщeм энергобалансе дo 25%.

Таким образом, при наличии финансовой и технологической поддержки, проекты энергокабелей в регионе Каспийского и Черного морей «имеют право быть», но это, в лучшем случае, среднесрочная перспектива.

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