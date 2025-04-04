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Германия хочет вывезти из Америки свой золотой запас

09:09 804

Германия рассматривает вариант изъятия значительной части своего золотого резерва, хранящегося в Нью-Йорке из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа.

Берлин хранил 1200 тонн своих золотых резервов — вторых по объему после американских в мире — со времен холодной войны в подземном хранилище Федеральной резервной системы США в Манхэттене.

Теперь же высокопоставленные должностные лица из Христианско-демократического союза (ХДС), который, вероятно, возглавит следующее правительство Германии, обсуждают возможность вывоза этого золота из Нью-Йорка. Причиной этого стали опасения, что Соединенные Штаты больше не могут считаться надежным партнером, сообщает британская The Telegraph.

Золото Германия накопила после Второй мировой войны благодаря росту экспорта, что повлекло за собой большой торговый профицит. Он был конвертирован в золото в пределах Бреттон-Вудской валютной системы.

По оценкам, стоимость хранящегося в Нью-Йорке немецкого золотого резерва составляет 113 миллиардов евро — это около 30% от общего объема золотого запаса страны.

Хранение золота в США считалось практическим решением, поскольку в случае внезапного кризиса золото можно было бы обменять на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире.

В Бундесбанке, к которому издание обратилось за комментарием о возможности перемещения золота во Франкфурт, заявили, что «не сомневаются в том, что Федеральная резервная система США в Нью-Йорке является надежным и безопасным партнером для хранения наших золотых резервов».

Во Франкфурте сейчас хранится примерно половина золотого запаса Германии. Еще 13% хранится в Лондоне.

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