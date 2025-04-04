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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Нетаньяху летит к Трампу с большими планами

09:23 385

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы договориться об отмене пошлин на импорт.

Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает американский информационный портал Axios.

По данным издания, визит Нетаньяху в Вашингтон может состояться уже в понедельник, 7 апреля. Ожидается, что помимо введенных США пошлин на израильский импорт, лидеры обсудят ситуацию в секторе Газа и ядерную сделку между США и Ираном.

Axios указывает, что первоначально поездка была запланирована на середину апреля. Собеседники портала сообщили, что сроки визита еще могут измениться из-за назначенных на ближайшее время судебных слушаний в Израиле по делу о коррупции, в которых должен принимать участие израильский премьер.

Как сообщает издание, Нетаньяху считает, что шансы на заключение ядерной сделки между США и Ираном крайне малы, и хочет договориться с Трампом о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия потерпит крах.

То, что израильский премьер вскоре прибудет в Соединенные Штаты, накануне подтвердил и сам Дональд Трамп. В пятницу, 4 апреля, он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном и Нетаньяху, который на тот момент находился с визитом в Будапеште, несмотря на выданный на его арест ордер Международного уголовного суда (МУС). Лидеры обсудили выход Венгрии из МУС и коснулись темы тарифов. После этого Трамп предложил Нетаньяху обсудить тему лично, но точную дату не назначил.

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