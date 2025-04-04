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Самолеты и корабли Китая у Тайваня

09:28 421

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в сообщении Минобороны Тайваня на странице в соцсети X.

Ведомство заявляет, что корабли и самолеты НОАК были замечены до шести утра по местному времени (02:00 по бакинскому). Девять из 12 воздушных судов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом и вошли в юго-западную и восточную зону противовоздушной обороны Тайваня.

В сообщении министерства подчеркивается, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

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