Ким доволен

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын принял доклад военного командования и понаблюдал за учениями по комплексной тактической подготовке и стрельбе из снайперского оружия. Лидер КНДР подчеркнул, что укрепление сил специального назначения - главная составная часть стратегии развития КНА.

Глава Северной Кореи также руководил тренировками по стрельбе и лично провел испытание новой снайперской винтовки, оставшись доволен результатами.