USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Ким доволен

09:48 301

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тренировочную базу сил специальных операций Корейской народной армии и провел комплексную подготовку.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын принял доклад военного командования и понаблюдал за учениями по комплексной тактической подготовке и стрельбе из снайперского оружия. Лидер КНДР подчеркнул, что укрепление сил специального назначения - главная составная часть стратегии развития КНА.

Глава Северной Кореи также руководил тренировками по стрельбе и лично провел испытание новой снайперской винтовки, оставшись доволен результатами.

«Упорные бои» россиян с украинцами
«Упорные бои» россиян с украинцами
10:06 31
Новые амбициозные цели Баку
Новые амбициозные цели Баку заметки на полях
03:44 3928
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика
03:01 5159
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 7196
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция
02:42 4065
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 5378
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az
01:51 4250
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
4 апреля 2025, 19:30 5212
Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии
Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии объектив haqqin.az
02:21 2391
Сахиль Бабаев ушел, но успешные реформы продолжаются
Сахиль Бабаев ушел, но успешные реформы продолжаются наш комментарий
02:07 3008
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 6828

ЭТО ВАЖНО

«Упорные бои» россиян с украинцами
«Упорные бои» россиян с украинцами
10:06 31
Новые амбициозные цели Баку
Новые амбициозные цели Баку заметки на полях
03:44 3928
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика
03:01 5159
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 7196
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция
02:42 4065
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 5378
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az
01:51 4250
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
4 апреля 2025, 19:30 5212
Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии
Цукерберг теряет деньги, у Маска проблемы с Х, а Эрдоган продвигается по Сирии объектив haqqin.az
02:21 2391
Сахиль Бабаев ушел, но успешные реформы продолжаются
Сахиль Бабаев ушел, но успешные реформы продолжаются наш комментарий
02:07 3008
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 6828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться