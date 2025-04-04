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«Упорные бои» россиян с украинцами

10:06 2882

«Упорные бои» идут на окраинах хутора Олешня Курской области РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня. Противник активно использует бронетехнику», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, штурмовые группы «выдавливают противника из населенного пункта», операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы сжигают боевые машины украинцев.

В пятницу, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет вытеснить украинские войска с территории Курской области: «Они хотят нас полностью вытеснить из Курской области, но все снова понимают и подтверждают, что мы находимся там. Никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только в Курской области есть наше присутствие».

По мнению Зеленского, Курская операция имеет важное значение для Украины, это позволило оттянуть часть российских военных с других направлений на фронте в Украине.

«Они хотят показать победные шаги, но пока что мы там находимся и держим большое количество военных. 64 тысячи россиян на Курском направлении их войск. Это очень серьезная группировка, которая могла бы быть на других направлениях», - сказал президент Украины.

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