Америка продолжает обвинять Зеленского

Глава Минфина США утверждает, будто сначала Зеленский «был в настроении подписать соглашение», когда Бессент приезжал в Киев: «У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: «У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: «Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?».

По его словам, Зеленский тогда пообещал подписать соглашение в Мюнхене. «Он не подписал его, было много разговоров... А потом он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире», - утверждает Бессент.

Министр добавил, что «все было подготовлено к подписанию на столе, но оно так и не было подписано».

Также американский министр считает, что россиянам не понравилось соглашение о полезных ископаемых, которое США собираются заключить с Украиной. По его мнению, об этом свидетельствует то, что Россия бомбила Киев за 4 часа до его приезда в столицу Украины, хотя до того не бомбила с ноября.

Бессент рассказал, что соглашение о недрах является «частью мирного плана» президента США Дональда Трампа, и это соглашение «сделает несколько вещей». «Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, свяжет нас ближе. Второе - это будет сигналом российскому руководству, что США не бросают Украину. В-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономическую заинтересованность и что мы не просто предоставляли эти огромные гранты. И это может быть долгосрочное партнерство», - сказал Бессент.