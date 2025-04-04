Украинцы получили письма с требованием покинуть США. У Трампа назвали это «техническим сбоем»

Несколько украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней из-за якобы аннулированного статуса.

Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа сообщило, что уведомления были разосланы по ошибке.

«Если вы немедленно не покинете территорию США, вы можете стать объектом мер принудительного выдворения», — сообщалось в письме, где утверждалось, что Министерство внутренней безопасности США отменило гуманитарный статус получателей.

Позднее министерство официально заявило, что рассылка была случайной, а сама программа гуманитарного приема украинцев, запущенная после начала войны в 2022 году, продолжает действовать. С момента её запуска временный правовой статус в США получили около 240 тысяч граждан Украины. Сколько человек получили ошибочные уведомления, пока неизвестно. Письма вызвали панику среди украинцев, бежавших от войны.