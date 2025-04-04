Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке беспилотников на промышленное предприятие в Чапаевске. Глава региона не уточнил, о каком конкретно предприятии идет речь, однако добавил, что «специалисты МЧС занимаются тушением возгорания». Федорищев утверждает, что «пострадавших нет», а ситуация — «под контролем».

Местные паблики писали, что беспилотники атаковали завод «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ.

Этой же ночью под атакой оказалась и Мордовия. Глава российского региона Артем Здунов сообщил, что атаковано одно из предприятий. «Для ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», – заявил он, уточнив, что пострадавших нет.

В то же время в местных Telegram-каналах утверждается о пожаре на оптоволоконном заводе в Саранске (столица Мордовии). Сообщается, что беспилотники поразили предприятие «Оптоволоконные системы» в Саранске – считается, что это первый и единственный завод в России, который может производить огромные объемы оптоволоконного кабеля.

В ежедневной сводке Минобороны России говорится, что в ночь на субботу девять российских регионов были атакованы 49 дронами. Все они, уверяет военное ведомство, были уничтожены. Из них 16 — в Воронежской области, 14 — над территорией Белгородской области, по шесть — в Курской и Самарской областях, еще три — над территорией Республики Мордовия. В Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областях — по одному дрону.