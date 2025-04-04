У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа

Посол Армении в США Лилит Макунц в ближайшее время будет отозвана с должности. Об этом сообщает армянская газета Hraparak.

Макунц была назначена на эту должность в середине 2021 года сроком на четыре года. Ее полномочия истекают летом текущего года. Несмотря на слухи о досрочном отзыве, армянские власти решили дождаться завершения срока.

«В ходе обсуждения кандидатуры представителя Армении в ООН Макунц пыталась получить этот пост. В этом случае ей не пришлось бы возвращаться в Армению — она бы просто переехала из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако власти Армении посчитали такое решение неправильным... В результате выбор пал на заместителя министра иностранных дел Паруйра Ованнисяна», - отмечает газета.

Напомним, что накануне Паруйр Ованнисян был освобожден от должности замглавы МИД Армении. Соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.