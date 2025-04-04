USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа

11:55 894

Посол Армении в США Лилит Макунц в ближайшее время будет отозвана с должности. Об этом сообщает армянская газета Hraparak.

Утверждается, что работа Макунц с администрацией Трампа «явно не складывается».

Макунц была назначена на эту должность в середине 2021 года сроком на четыре года. Ее полномочия истекают летом текущего года. Несмотря на слухи о досрочном отзыве, армянские власти решили дождаться завершения срока.

«В ходе обсуждения кандидатуры представителя Армении в ООН Макунц пыталась получить этот пост. В этом случае ей не пришлось бы возвращаться в Армению — она бы просто переехала из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако власти Армении посчитали такое решение неправильным... В результате выбор пал на заместителя министра иностранных дел Паруйра Ованнисяна», - отмечает газета.

Напомним, что накануне Паруйр Ованнисян был освобожден от должности замглавы МИД Армении. Соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.

Обвиняемый в контрабанде золота таможенник перед судьей
Обвиняемый в контрабанде золота таможенник перед судьей
12:42 54
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 895
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 1760
Страшный удар по украинскому городу: 19 погибших, среди них 9 детей
Страшный удар по украинскому городу: 19 погибших, среди них 9 детей видео; обновлено 10:46
10:46 11696
«Упорные бои» россиян с украинцами
«Упорные бои» россиян с украинцами
10:06 2888
Новые амбициозные цели Баку
Новые амбициозные цели Баку заметки на полях
03:44 5528
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика
03:01 7019
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 7865
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция
02:42 5528
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 5831
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az
01:51 5677

ЭТО ВАЖНО

Обвиняемый в контрабанде золота таможенник перед судьей
Обвиняемый в контрабанде золота таможенник перед судьей
12:42 54
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 895
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 1760
Страшный удар по украинскому городу: 19 погибших, среди них 9 детей
Страшный удар по украинскому городу: 19 погибших, среди них 9 детей видео; обновлено 10:46
10:46 11696
«Упорные бои» россиян с украинцами
«Упорные бои» россиян с украинцами
10:06 2888
Новые амбициозные цели Баку
Новые амбициозные цели Баку заметки на полях
03:44 5528
Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика
03:01 7019
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
4 апреля 2025, 20:51 7865
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция
02:42 5528
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
4 апреля 2025, 20:05 5831
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az
01:51 5677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться