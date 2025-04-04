«Упс, атак не будет»: Трамп показал удары по хуситам

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеозапись авиаудара по военному лагерю движения хуситов «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена.

Кадры с беспилотника, зафиксировавшего точное попадание и сильный взрыв, американский лидер сопроводил кратким комментарием: «Упс!... Эти хуситы собрались для получения инструкций по подготовке к нападению. Упс, атаки от этих хуситов не будет!».

Видео стало частью демонстрации последствий широкомасштабной военной операции США, проведённой вечером 2 апреля в ответ на продолжающиеся атаки хуситов на торговые и военные корабли в Красном море. В ходе воздушной кампании американская армия нанесла не менее 15 ударов по целям в районах Саада, Ходейда и Сана, в том числе по военному лагерю Кахлан, тренировочной базе в Машрафе (округ Васаб), а также по транспортному средству на территории провинции Сана.