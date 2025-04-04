Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Его ведет судья Нигяр Иманова. Предварительное слушание назначено на 8 апреля.

А.Мирзалиев работал старшим инспектором отдела координации Оперативно-следственного управления Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета. В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения, что он, используя свое служебное положение и заранее сговорившись с Сафаром Сафаровым, после прибытия последнего в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул - Баку сумел провезти в страну 41 слиток золота (3 145 граммов) на общую сумму 461 000 манатов.

Сафару Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Афсару Мирзалиеву - по статьям 206.3.2 и 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Если обвинения подтвердятся, таможеннику может грозить до 8 лет лишения свободы.