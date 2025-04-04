USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!

Инара Рафикгызы
12:42 1993

Завершено предварительное следствие по уголовному делу сотрудника таможни Афсара Мирзалиева, пытавшегося контрабандным путем ввезти в Азербайджан 41 слиток золота.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Его ведет судья Нигяр Иманова. Предварительное слушание назначено на 8 апреля.

А.Мирзалиев работал старшим инспектором отдела координации Оперативно-следственного управления Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета. В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения, что он, используя свое служебное положение и заранее сговорившись с Сафаром Сафаровым, после прибытия последнего в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул - Баку сумел провезти в страну 41 слиток золота (3 145 граммов) на общую сумму 461 000 манатов.

Сафару Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Афсару Мирзалиеву - по статьям 206.3.2 и 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Если обвинения подтвердятся, таможеннику может грозить до 8 лет лишения свободы.

Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 292
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 1455
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 2729
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 6458
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
13:33 1941
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
13:25 929
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп
03:24 4367
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 8249
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
12:42 1994
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 2186
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 3832

ЭТО ВАЖНО

Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 292
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 1455
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 2729
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 6458
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
13:33 1941
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
13:25 929
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп
03:24 4367
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 8249
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
12:42 1994
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 2186
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 3832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться