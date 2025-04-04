Трамп дал Путину время на убийства
Эта мучительная неопределенность. Белый дом дает Путину время определиться, собирается ли тот прекращать войну. Пока Белому дому неясно.
Всего за первые три месяца 2025 года тактическая авиация России сбросила на территорию Украины 10 577 управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны Украины. В марте их количество резко возросло по сравнению с февралем: с 3370 до 4800.
Ударов по Харькову в марте стало в два раза больше, чем месяцем раньше: 42 атаки и 172 воздушные тревоги – в среднем пять раз в сутки. По Харькову бьют "шахеды". Они поменяли тактику и заходят целыми стаями на один городской район. Так сбивать их сложнее. Они залетают прямо в окна квартир, как это произошло в одной из многоэтажек, где от прямого попадания погибла семья с 12-летним ребенком.
По Кривому Рогу летят баллистические ракеты. 2 апреля прилет в дневное время, около пяти часов по местному времени, унес жизни четверых человек, среди раненых – шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик. 4 апреля ранним вечером баллистическая ракета с кассетной боеголовкой, то есть с тысячами осколков, ударила по жилому району возле детской площадки. Погибло 14 людей, из них шестеро детей. Проклятая неопределенность: хочет ли Путин войны? Белый дом никак не поймет.
Глава Госдепа Марк Рубио, приехавший в Европу после переговоров в Вашингтоне с путинским посланцем Кириллом Дмитриевым, с которого по такому случаю сняли санкции, заявил, что президент США не будет мириться с затягиванием переговоров, «Трамп не попадет в эту ловушку». Вообще-то он в этой ловушке с 11 марта, когда в Саудовской Аравии произошла первая встреча российской и американской делегаций. Теперь говорят о том, что все должно решиться до 20 апреля, дня Пасхального воскресенья для христиан. Сколько украинских детей можно еще убить до этого светлого праздника людей, верующих в Бога! Ведь Белому дому до сих пор непонятно, насколько сильно Путин хочет закончить войну.
Бессмысленно даже задаваться вопросом, не позвонил ли Дональд Трамп или, на худой конец, его вице Джей Ди Вэнс, чтобы выразить соболезнование украинскому президенту в связи с трагедией в его родном городе. Они крепкие ребята, не любят сантиментов, а посещение иностранными делегациями Бучи, места военных преступлений России, где за 33 дня оккупации было убито и замучено полтысячи людей, среди них двенадцать детей, Вэнс назвал «пиар-поездками». Когда 31 марта, на третью годовщину освобождения этого поселка под Киевом, в Бучу приехали два десятка делегаций руководителей парламентов западных стран, представителей США среди них не было. Штатам не до этого. Там взвешивают: продолжать ли еще верить Путину?
В Украине надежды на Трампа тают на глазах. В декабре, по данным Киевского международного института социологии, 54% украинцев связывали с приходом нового президента в Белый дом позитивные ожидания. В марте таких осталось только 19%. Время идет. Война, которую было обещано остановить за 24 часа, продолжается. Есть вещи, о которых нельзя просто безответственно болтать языком.
Ночь 4 апреля: над Украиной снова летят "шахеды".