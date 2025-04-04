Трамп дал Путину время на убийства

Всего за первые три месяца 2025 года тактическая авиация России сбросила на территорию Украины 10 577 управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны Украины. В марте их количество резко возросло по сравнению с февралем: с 3370 до 4800.

Ударов по Харькову в марте стало в два раза больше, чем месяцем раньше: 42 атаки и 172 воздушные тревоги – в среднем пять раз в сутки. По Харькову бьют "шахеды". Они поменяли тактику и заходят целыми стаями на один городской район. Так сбивать их сложнее. Они залетают прямо в окна квартир, как это произошло в одной из многоэтажек, где от прямого попадания погибла семья с 12-летним ребенком.

По Кривому Рогу летят баллистические ракеты. 2 апреля прилет в дневное время, около пяти часов по местному времени, унес жизни четверых человек, среди раненых – шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик. 4 апреля ранним вечером баллистическая ракета с кассетной боеголовкой, то есть с тысячами осколков, ударила по жилому району возле детской площадки. Погибло 14 людей, из них шестеро детей. Проклятая неопределенность: хочет ли Путин войны? Белый дом никак не поймет.

Глава Госдепа Марк Рубио, приехавший в Европу после переговоров в Вашингтоне с путинским посланцем Кириллом Дмитриевым, с которого по такому случаю сняли санкции, заявил, что президент США не будет мириться с затягиванием переговоров, «Трамп не попадет в эту ловушку». Вообще-то он в этой ловушке с 11 марта, когда в Саудовской Аравии произошла первая встреча российской и американской делегаций. Теперь говорят о том, что все должно решиться до 20 апреля, дня Пасхального воскресенья для христиан. Сколько украинских детей можно еще убить до этого светлого праздника людей, верующих в Бога! Ведь Белому дому до сих пор непонятно, насколько сильно Путин хочет закончить войну.