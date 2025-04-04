В Украине ищут «слившего» важный документ чиновника

Расследование идет на фоне все больших разногласий между Киевом и администрацией Дональда Трампа относительно условий сделки, которая касается стратегически важных природных ресурсов и энергетической инфраструктуры Украины.

Чиновники в Киеве отмечают, что новые требования Вашингтона стали для них неожиданностью, а некоторые положения инициативы они считают политически неприемлемыми - прежде всего из-за угрозы суверенитету и экономической независимости страны.

В рамках расследования уже были проверены на детекторе лжи сотрудники нескольких министерств. Однако, сколько именно лиц допрошено и к каким именно структурам они принадлежат, правительство не раскрывает.

Офис президента Украины воздержался от комментариев, а СБУ в официальном заявлении подчеркнула, что действует согласно действующему законодательству, «защищая безопасность Украины», и не разглашает часть информации из-за ее чувствительности.

Расследование было инициировано после того, как 26 марта оппозиционный депутат Ярослав Железняк обнародовал подробности проекта соглашения, ссылаясь на копию, которая якобы оказалась у него на руках. На следующий день Financial Times также опубликовала содержание документа, который получила отдельно. Комментируя утечку 28 марта, Зеленский заявил: «Мне интересно, кто передает эту информацию».