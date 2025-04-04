USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

В Украине ищут «слившего» важный документ чиновника

12:56 1277

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности провести внутреннее расследование относительно утечки конфиденциальной информации о последнем предложении США по полезным ископаемым.

По словам чиновников, в деле задействованы полиграфные проверки, пишет Financial Times.

Расследование идет на фоне все больших разногласий между Киевом и администрацией Дональда Трампа относительно условий сделки, которая касается стратегически важных природных ресурсов и энергетической инфраструктуры Украины.

Чиновники в Киеве отмечают, что новые требования Вашингтона стали для них неожиданностью, а некоторые положения инициативы они считают политически неприемлемыми - прежде всего из-за угрозы суверенитету и экономической независимости страны.

В рамках расследования уже были проверены на детекторе лжи сотрудники нескольких министерств. Однако, сколько именно лиц допрошено и к каким именно структурам они принадлежат, правительство не раскрывает.

Офис президента Украины воздержался от комментариев, а СБУ в официальном заявлении подчеркнула, что действует согласно действующему законодательству, «защищая безопасность Украины», и не разглашает часть информации из-за ее чувствительности.

Расследование было инициировано после того, как 26 марта оппозиционный депутат Ярослав Железняк обнародовал подробности проекта соглашения, ссылаясь на копию, которая якобы оказалась у него на руках. На следующий день Financial Times также опубликовала содержание документа, который получила отдельно. Комментируя утечку 28 марта, Зеленский заявил: «Мне интересно, кто передает эту информацию».

Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 294
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 1457
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 2734
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 6459
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
13:33 1950
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
13:25 931
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп
03:24 4368
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 8249
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
12:42 1998
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 2190
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 3833

ЭТО ВАЖНО

Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 294
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 1457
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 2734
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 6459
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить
13:33 1950
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана
13:25 931
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика»
Челночная газовая дипломатия ЕС против «здорового сибирского мужика» наш спецреп
03:24 4368
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо продолжение главной темы
4 апреля 2025, 21:13 8249
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
Суд над азербайджанским таможенником, который ввез 41 слиток золота!
12:42 1998
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
У посла Армении «не сложилось» с администрацией Трампа
11:55 2190
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
Беспилотники ударили по «уникальному» заводу в России
11:36 3833
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться