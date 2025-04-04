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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Азербайджан не откажется от газа Ирана для Нахчывана

Ламия Исаева, собкор
13:25 932

Ввод в строй в марте 2025 года газопровода Ыгдыр - Садарак для газообеспечения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана не приведет к отказу Азербайджана от приема иранского газа в Джульфе.

«Мы хотим продлить действующее 20 лет соглашение с Ираном о поставках газа в НАР, срок его действия завершается в текущем году. Объемы и другие детали могут быть согласованы в рамках предстоящего в конце следующей недели визита в Баку делегации Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом». Об этом haqqin.az сообщил информированный источник.

Напомним, что с 5 марта заработал газопровод Ыгдыр (Турция) - Садарак (НАР) протяженностью более 80 км, пропускной способностью 730 млн кубометров в год и сроком эксплуатации около 30 лет.

Фактически по нему поступает газ с Эрзерума (важнейший узел в действующих газопроводах Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP — турецкой части Южного газового коридора) через одну газокомпрессорную станцию.

Что же касается иранского газа для Нахчывана, то с 2005 года Азербайджан и Иран осуществляют газовые swap-операции сроком на 20 лет по следующей схеме: Азербайджан поставлял газ Ирану через узел в Астаре, а Иран взамен подавал газ в НАР через Джульфу.

SOCAR хочет смягчить условия сделки, поскольку в течение двух десятилетий Азербайджан «натуральным» газовым обменом «платил» Ирану с 15-типроцентной «надбавкой» (то есть предоставлял на 15% больше газа, чем Иран подавал в НАР в Джульфе). Таким образом, Азербайджан столкнулся с одним из самых высоких в мире тарифов в газотранспортной инфраструктуре.

«Иран в обновленном соглашении может пойти на уступки, понимая, что НАР в настоящее время получает газ из альтернативного источника. Продление газового контракта с Ираном по НАР ставит цель повысить энергетическую безопасность азербайджанской автономии, экономика которой активно развивается», — пояснил источник.

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