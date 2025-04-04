Гиркин предлагает обменять Украину на Грузию. Чтобы победить

«Война в этом году... не кончится. Просто потому, что Украина победить РФ без интервентов не может, а Россия не может победить Украину, потому что у нас такие «талантливые» руководители и генералы, что мы воюем уже 4-й год — и все никак. Нам надо было выбрать противника «посильнее», Грузию там какую-нибудь или что-то в этом духе. Тогда, может быть, мы бы справились», — пишет Гиркин.

Сепаратист полагает, что «после недолгого периода распутицы боевые действия примут ещё более ожесточённый характер: в ходе весенне-летней кампании будет решаться вопрос о том, кто-же победит в этой войне, и у врага, к сожалению, имеются и силы, и средства, и резервы, чтобы активно оспорить данный титул у нашей армии и страны».

«Я прогнозирую в апреле/мае/июне резкую активизацию противника на многих направлениях, и их атаки будут направлены и на «старые» российские регионы… Ожесточённые бои идут по всему фронту, в том числе в Курском и Белгородском пограничье. Враг не отступает без боя ни на метр, более того — он атакует и контратакует везде, где считает это нужным для себя… Нигде ВСУ не разбиты и не отходят в беспорядке — враг сражается крайне упорно и верит в свою победу», - заявил Гиркин.