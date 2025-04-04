Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Группа азербайджанских граждан была депортирована из США в Коста-Рику в рамках кампании по «очищению» страны от нелегальных мигрантов, инициированной президентом Дональдом Трампом.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на испаноязычные источники, в феврале самолетом в Коста-Рику была доставлена группа из 200 человек, в числе которых оказались граждане Азербайджана, Армении, Турции, Китая, России, Грузии, Казахстана, Индии, Узбекистана, Конго, Вьетнама и Непала.
Находящиеся в составе данной группы 16 граждан Китая обратились к властям Коста-Рики с просьбой о предоставлении политического убежища. Главное управление по делам мигрантов и иностранных граждан этой страны в настоящее время рассматривает их заявления. Те, кто подал прошение об убежище, имеют право покинуть центр временного содержания мигрантов и работать на территории Коста-Рики.
Из числа депортированных 84 человека уже вернулись в свои страны, 94 продолжают оставаться в убежище.
Правительство Коста-Рики сообщило, что Государственный департамент США оказывает финансовую поддержку Международной организации по миграции (МОМ) для предоставления гуманитарной помощи и ухода за этими людьми. Тем не менее, условия содержания мигрантов в приюте CATEM, расположенном в городе Корредорес на юге Коста-Рики, недалеко от границы с Панамой, вызвали критику со стороны правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch, а также отдельных законодателей.
Власти Коста-Рики, в свою очередь, настаивают, что права человека в отношении депортированных не нарушаются, и что им предоставлены медицинская помощь, питание, жилье и услуги переводчиков.
Особое беспокойство вызывают случаи, когда среди депортированных оказываются лица, чья жизнь может оказаться под угрозой в случае возвращения в страну происхождения.
Следует отметить, что после прихода Трампа к власти миграционная служба США (ICE) арестовала 113 тысяч мигрантов, из которых почти 100 тысяч уже депортированы. Согласно опубликованному в январе списку миграционной полиции США, депортации подлежат 709 граждан Азербайджана. Однако предполагается, что реальное число нелегальных азербайджанских мигрантов в США значительно выше. За последние годы среди тех, кто нелегально пересекал границу США через страны Латинской Америки и Мексику, стали появляться и граждане Азербайджана. Предполагается, что часть из них получила убежище до прихода Трампа к власти, однако остальные теперь рискуют быть депортированными. Кроме того, даже ранее предоставленное убежище теперь не гарантирует защиты от депортации.