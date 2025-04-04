В МВД опровергли: никого никуда не вызывали

В социальных сетях распространились сообщения, что Хаялу Гурбанову, близкую родственницу арестованного члена «Движения мусульманского единства» Самира Бабаева, якобы доставили в 14-й отдел Сабунчинского районного отдела полиции, где, как утверждается, она была подвергнута давлению.

В ответ на запрос haqqin.az сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов опроверг эти утверждения. По его словам, X.Гурбанова не вызывалась и не доставлялась в какие-либо органы полиции.