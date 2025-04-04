Пошлины Трампа вступили в силу

С субботы, 5 апреля, действуют 10-процентные сборы на импорт в Соединенные Штаты из Австралии, Бразилии, Великобритании, Турции, других стран.

Новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении импорта из почти всех стран мира, вступают в силу.

От новых таможенных пошлин освобождены стратегически важные товары, в том числе медикаменты, полупроводники, древесина и отдельные минералы. При этом в Белом доме указали, что и на эти товары могут быть введены специальные пошлины.

Более высокие тарифы, которые Трамп ввел в отношении импорта из ряда других стран, вступят в силу с 9 апреля. Среди прочего с этого дня будет применяться 20-процентная надбавка на импорт в США товаров и услуг из ЕС.

Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о масштабных таможенных пошлинах, после того как объявил о своих планах несколько недель назад. Он обвинил международных торговых партнеров США в «обмане». В частности, указал на значительное превышение импорта над экспортом Соединенных Штатов.

Журналисты заметили, что новые тарифы введены даже в отношении необитаемых островов на юге Индийского океана.

Решение Белого дома вызвало резкую критику политиков и экономистов по всему миру, биржи отреагировали значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста.

Некоторые страны, в том числе Китай, уже объявили об ответных мерах. Еврокомиссия также подготовила контрмеры на решение Трампа.