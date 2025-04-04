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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Маньяк готов признаться еще в 11 убийствах

14:20 895

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», заявил, что готов дать показания о еще 11 нераскрытых убийствах, спустя 17 лет нахождения в колонии для пожизненно осужденных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Серийный убийца Александр Пичушкин признан виновным в убийстве 48 человек, но сам утверждал, что убил до 60 и стремился довести число до 64 — по числу клеток на шахматной доске. Первое убийство он совершил в 1992 году, когда был еще студентом. После 2001 года начал убивать регулярно, в основном в Битцевском парке Москвы.

Жертвами становились пожилые, бездомные, алкоголики, а также случайные знакомые. Чаще всего он бил по голове, иногда добивал, а затем сбрасывал тела в канализационные коллекторы или прятал в кустах. Некоторые жертвы были убиты с особой жестокостью — маньяк оставлял бутылки в черепах, чтобы следователи не сразу могли понять причину смерти.

Пичушкин был задержан в июне 2006 года после убийства женщины — его последней жертвы, которую знал лично. Она сообщила сыну, что идет гулять с Пичушкиным, и ее телефон указывал на последнее местоположение в районе Битцы. В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Убийца отбывает срок в тюрьме «Полярная сова» (Ямало-Ненецкий АО).

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