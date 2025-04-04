Пезешкиан уволил вице-президента из-за поездки в Антарктиду

Согласно информации, причиной отстранения стала роскошная поездка Дебири в Антарктиду во время праздничных дней Новруза.

Президент Ирана расценил это как нарушение должностных обязанностей на фоне экономического кризиса.

Пезешкиан отметил, что в условиях экономических трудностей и бедности, с которыми сталкивается Иран, поведение государственных служащих должно служить примером скромности: «В то время как в стране много неимущих, дорогостоящие поездки официальных лиц на отдых, даже за личные счет, не являются оправданными или обоснованными и не соответствуют простому уровню жизни чиновников».