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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Пезешкиан уволил вице-президента из-за поездки в Антарктиду

14:32 610

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отстранил от должности вице-президента по парламентским вопросам Шахрама Дебири, сообщает IRNA.

Шахрам Дебири

Согласно информации, причиной отстранения стала роскошная поездка Дебири в Антарктиду во время праздничных дней Новруза.

Президент Ирана расценил это как нарушение должностных обязанностей на фоне экономического кризиса.

Пезешкиан отметил, что в условиях экономических трудностей и бедности, с которыми сталкивается Иран, поведение государственных служащих должно служить примером скромности: «В то время как в стране много неимущих, дорогостоящие поездки официальных лиц на отдых, даже за личные счет, не являются оправданными или обоснованными и не соответствуют простому уровню жизни чиновников».

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