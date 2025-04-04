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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Румынский министр: SOCAR может получить лицензию

Ламия Исаева, собкор
14:48 305

Регулятор в сфере энергетической деятельности в Румынии в текущем году может выдать компании SOCAR Trading Gas & Power (зарегистрирована в Люксембурге) лицензию на торговые операции с газом на территории Румынии.

О такой возможности haqqin.az сообщил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа

Источник в SOCAR пояснил агентству, что наличие такого разрешения позволит европейской дочерней структуре SOCAR торговать в Румынии газом из разных источников, не только газом Азербайджана.

Похожая лицензия есть у SOCAR Trading с мая 2023 года на торговлю разными источниками газа в Болгарии (как газом Азербайджана, так и сжиженным природным газом, поступающим в Болгарию из разных стран).

Напомним, что SOCAR уже 13 лет имеет представительство в Румынии — SOCAR Petroleum SA, которое импортирует и распределяет по Румынии нефтехимическую продукцию (карбамид, метанол, полиэтилен, полипропилен, имея склады в Констанце, Теюше и Онешти). Также SOCAR Petroleum SA управляет более 70 АЗС в Румынии. Наличие лицензии на торговлю газом в Румынии может открыть для SOCAR новые возможности получения дохода от зарубежных операций.

Отметим, что Румыния в начале 2020-х приобрела небольшие объемы газа у Азербайджана. Доказанные запасы газа в самой Румынии превышают 600 млрд кубометров (в Трансильвании, в Валахии и в Черном море). В конце марта 2025 года в Румынии началось эксплуатационное бурение на месторождении Neptun Deep в Черном море с запасами более 100 млрд кубометров газа. С 2022 года Румыния получает около 1 млрд кубометров газа в год с другого черноморского месторождения, оператором которого является Black Sea Oil & Gas. Также Румыния получает газ через Болгарию.

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