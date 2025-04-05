Американская разведка лишилась глаз

По указу президента США Дональда Трампа уволен генерал Тимоти Хо, возглавлявший Киберкомандование США, Агентство национальной безопасности (не путать с Советом национальной безопасности) и Центральную службу безопасности. Работы лишилась и его заместитель Уэнди Нобл. 56-летний генерал с его 30-летним опытом в разведке был центральной фигурой в исключительно важной службе страны, занимающейся, в частности, предотвращением кибератак врагов Америки. В 2018 году под его руководством работала так называемая «Малая группа по России», задача которой была отразить мощное наступление российских троллей накануне и во время проведения промежуточных выборов в Конгресс. Под руководством Хо были пресечены многочисленные атаки иранских хакеров. Хо и его команда почти в ежедневном режиме сообщали об этих угрозах во время брифингов в Белом доме для первых лиц страны.

«Упорство Тимоти Хо в отражении нападений врагов Америки было весьма впечатляющим, - говорит Джейсон Кикта, который был начальником планирования Киберкомандования. - Почему администрация уволила человека, бывшего настолько профессиональным инноватором, выше моего понимания». Этого не понимают и влиятельные члены Палаты представителей, и американские сенаторы. «В то время, когда Соединенные Штаты сталкиваются с беспрецедентно большим числом киберугроз, таких, как китайская Salt Typhon, как увольнение его может сделать Америку более безопасной?» - спрашивает сенатор Марк Уорнер, влиятельный член Комитета по разведке верхней палаты. Конгрессмен-демократ Джон Готтемейер называет это решение «безумным» и говорит, что он не получил никакого внятного объяснения об этом шаге от администрации Трампа. Однако эти голоса протеста никак не действуют на Белый дом, а сенаторы и конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, ничего сейчас не решают в Вашингтоне. Кто решает судьбу лиц, занимающих сверхважные посты в системе национальной безопасности страны – так это ультраправая активистка Лора Лумер. В среду она пришла на встречу с президентом Трампом, его «вице» Джей Ди Вэнсом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем. Свидетели говорят, что Лумер влетела в Овальный кабинет с кипой бумаг, которые стали сыпаться ей под ноги. Это был компромат на сотрудников Совета национальной безопасности. Встреча продолжалась всего 30 минут. А ее результатом стало увольнение пяти сотрудников СНБ. Haqqin.az написал, что в числе уволенных оказались Брайан Уолш, директор по разведке и бывший сотрудник аппарата нынешнего госсекретаря Марко Рубио, Томас Боудри, советник нынешнего помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца, и Дэвид Фейт, старший директор по технологиям и национальной безопасности. На следующий день стало известно и о смещении Тимоти Хо.

Что же послужило причиной столь резких кадровых решений? Может быть, их работа была признана крайне неэффективной? Совсем нет— все были опытными и добросовестными профессионалами. Их единственной «виной», как считает Лумер, была недостаточная преданность президенту Трампу. И об этом объявила в социальной сети сама активистка. «Тим Хо и его заместитель Уэнди Нобл были нелояльны к президенту Трампу, - написала она. - Как ставленник Байдена, генерал Хо не может далее служить, потому что он протеже генерала Милли». Вот, оказывается, где собака зарыта. Марк Милли, во время президентства Джо Байдена глава Объединенного комитета штабов американской армии, был активным критиком Трампа. Это он во время избирательной кампании назвал Трампа «фашистом». И теперь президент увольняет всех, кто был приближен к генералу Милли, независимо от их услуг и опыта. Но ситуация парадоксальна — увольнение всех сотрудников СНБ и главы Киберкомандования происходит не по инициативе советника Уолтца, а по навету полусумасшедшей дамочки, которая никакого отношения не имеет к сфере национальной безопасности.

«Кто такая Лора Лумер?» - спрашивают многочисленные читатели американских газет и зрители телеканалов. О ней известно, прежде всего, как о ярой стороннице разного рода бредовых конспирологических теорий. Лумер уже в течение многих лет пытается убедить публику, что теракт 11 сентября 2001 года, устроенный «Аль-Каидой», был «внутренним заговором». Правда, на вопрос, кто были эти «внутренние враги», она так и не ответила. Славна она также своей исключительно жесткой антииммигрантской риторикой. Лумер призывает президента запретить въезд в страну всех выходцев из мусульманских стран и настаивает, чтобы власти штатов запрещали набирать водителей такси из мусульман. О Лумер мало кто слышал, пока Илон Маск не пригласил ее в свою сеть Х. Во время президентской кампании Трамп хотел включить ее в свой штаб, но его отговорили делать это, считая, что эта женщина слишком радикальна. Против нее выступают даже многие деятели Конгресса из числа лоялистов Трампа. Неистовая Мэрджори Тейлор Грин из группы MAGA, например, призывает «заткнуть ей рот, наконец».