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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки

15:30 1381

В течение 3 и 4 апреля компании на американском фондовом рынке потеряли около 6,6 трлн долл. Об этом пишет MarketWatch.

Инвесторы оказались не готовы к объявлению президентом Дональдом Трампом масштабных глобальных тарифов, которые превзошли все прогнозы.

Эксперты отмечают, что финансовые рынки оказывают давление на администрацию, требуя уменьшить запланированные пошлины.

Накануне выходных аналитики выражали беспокойство из-за возможной эскалации торговой войны, где США не планируют отступать.

Эксперты предупреждают, что продолжение конфликта может серьезно навредить технологическому сектору и экономике в целом, повысив вероятность рецессии и завершения роста рынка.

S&P 500 упал на 5,97%, превысив падение 75 дней первого срока Джорджа Буша-младшего, которое было лидером по этому показателю ранее. Индекс Russell 2000, отражающий малые компании, снизился на 4,37%, став худшим началом новой администрации, по данным FactSet.

Со дня инаугурации Трампа Dow Jones потерял 11,9%, S&P 500 - 15,4%, а Nasdaq, который в феврале достиг максимума 20,056.25, упал более чем на 22%, войдя в «медвежью» зону вместе с Russell 2000.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 апреля заявил о введении пошлин на импортные товары. «Это день освобождения, мы долго этого ждали. Этот день запомнят как день, когда мы сделали Америку снова богатой… Рабочие места и фабрики вернутся в нашу страну… Это будет золотой век Америки», – сказал он в саду Белого дома.  Трамп обвинил торговых партнеров США в якобы нарушении правил свободной торговли, в применении нерыночных практик. Позже он заявил, что открыт для переговоров о торговле с другими странами, если те готовы предложить США «что-то феноменальное». По словам президента, пошлины дают Соединенным Штатам «огромные возможности» для обсуждений, и Вашингтону «звонили все страны».

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