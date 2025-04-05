«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки

В течение 3 и 4 апреля компании на американском фондовом рынке потеряли около 6,6 трлн долл. Об этом пишет MarketWatch.

Эксперты отмечают, что финансовые рынки оказывают давление на администрацию, требуя уменьшить запланированные пошлины.

Накануне выходных аналитики выражали беспокойство из-за возможной эскалации торговой войны, где США не планируют отступать.

Эксперты предупреждают, что продолжение конфликта может серьезно навредить технологическому сектору и экономике в целом, повысив вероятность рецессии и завершения роста рынка.

S&P 500 упал на 5,97%, превысив падение 75 дней первого срока Джорджа Буша-младшего, которое было лидером по этому показателю ранее. Индекс Russell 2000, отражающий малые компании, снизился на 4,37%, став худшим началом новой администрации, по данным FactSet.

Со дня инаугурации Трампа Dow Jones потерял 11,9%, S&P 500 - 15,4%, а Nasdaq, который в феврале достиг максимума 20,056.25, упал более чем на 22%, войдя в «медвежью» зону вместе с Russell 2000.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 апреля заявил о введении пошлин на импортные товары. «Это день освобождения, мы долго этого ждали. Этот день запомнят как день, когда мы сделали Америку снова богатой… Рабочие места и фабрики вернутся в нашу страну… Это будет золотой век Америки», – сказал он в саду Белого дома. Трамп обвинил торговых партнеров США в якобы нарушении правил свободной торговли, в применении нерыночных практик. Позже он заявил, что открыт для переговоров о торговле с другими странами, если те готовы предложить США «что-то феноменальное». По словам президента, пошлины дают Соединенным Штатам «огромные возможности» для обсуждений, и Вашингтону «звонили все страны».