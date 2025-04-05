Иранцы уходят из Йемена

Неназванный высокопоставленный источник в правительстве Ирана рассказал The Telegraph, что этот шаг был предпринят властями Ирана с целью предотвратить прямую конфронтацию с США в случае гибели хотя бы одного иранского солдата. Чиновник сообщил, что Иран также сворачивает свою стратегию поддержки хуситов, чтобы вместо этого сосредоточиться на отражении прямых угроз со стороны США непосредственно Ирану.

Утверждается, что в иранских властных кругах бытует мнение, что хуситы не смогут выжить. «Они доживают свои последние месяцы или даже дни, поэтому нет смысла оставлять их в нашем списке», - объяснил чиновник.

Сам Дональд Трамп характеризует удары по хуситам как «невероятно успешные». А представитель Пентагона сообщил, что в регион будут отправлены дополнительные истребители. Авианосец USS Carl Vinson, который сейчас находится в Азии, также направляется на Ближний Восток. В то же время Трамп усиливает давление на Иран. На прошлой неделе США перебросили бомбардировщики-невидимки B-2 на американо-британскую военную базу «Диего-Гарсия».