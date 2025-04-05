Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу

Болгария, как и Азербайджан, считает, что Европейская комиссия (ЕК) должна скорректировать свои механизмы финансирования стратегических проектов, сделав поправки в Стратегию RePower, если в ЕС реально обеспокоены поддержанием энергетической безопасности.

«Если ЕС реально хочет расширять Южный газовый коридор (ЮГК) и развивать «Вертикальный газовый коридор» для укрепления своей энергобезопасности и реагирования на новые геополитические реалии, то ему нужно думать о финансировании требуемых работ, предоставить гарантийный механизм развития соответствующей газовой инфраструктуры, тем более если в ЕС говорят о желании получать больше газа из Азербайджана, а также сжиженного природного газа через терминалы Греции и Турции для страдающей Украины и других стран ЕС, прекративших закупки российского газа», — подчеркнула Георгиева.

Днем ранее на 11-м заседании Консультативного совета ЮГК в Баку руководство Азербайджана прямо указало еврокомиссару Дану Йоргенсену на нестыковку между пожеланиями и действиями ЕК.

«Газопровод IGB как часть ЮГК и часть нового «Вертикального газового коридора» нуждается в расширении мощности до 5 млрд кубометров в год с текущей 3 млрд кубометров, на это нужно несколько десятков миллионов евро. Но «Зеленая стратегия» ЕС не позволяет банкам финансировать проекты, касающиеся ископаемого топлива. Вместе с тем, геополитическая ситуация заставляет страны ЕС подстраиваться под новые потоки доставки газа вследствие отказа от газа РФ. В марте 2025 года ЕК поручила Греции и Турции подумать о поставках газа в Украину через Болгарию. ЕС ждет прогресса в переговорах с новой администрацией США по росту поставок СПГ, но внутренняя газотранспортная система на юге ЕС требует роста и инвестиций», — отметила Георгиева.

По ее словам, расширить систему можно через 1) получение грантов от ЕС, которые не отразятся на тарифах прокачки газа, 2) через кредиты, для чего нужны новые регулирующие аспекты для европейских банков и 3) через капитал самих акционеров газотранспортной инфраструктуры, но это тогда повысит тарифы на транспортировку газа, что плохо для потребителей в ЕС.

«Мы ждем уточнения потребностей рынка в дополнительном газе и действий ЕК», — отметила Георгиева.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков в интервью haqqin.az пояснил, что помимо развития ЮГК, в Европе сейчас продвигают «Вертикальный газовый коридор», чтобы обеспечить газом Украину и Молдову. Для этого нужно на 50% увеличить пропускную способность системы газопровода на греко-болгарской границе. «Болгария через 4 недели начнет строить свои участки по «Вертикальному коридору» — на границе с Грецией и на границе с Румынией», — уточнил Станков.

В беседе с haqqin.az министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгиету отметил, что на первом этапе развития «Вертикального коридора» Молдова стала первой страной, которая получила газ с греческого СПГ-терминала «Алексанропулис». «В 2023 году мы получили пробную партию газа от SOCAR Trading. Сейчас будем изучать с SOCAR, как возможно расширить газовый портфель сотрудничества», — сказал Жунгиету.

Потребности Болгарии и Молдовы в газе — по 3 млрд кубометров в год. Азербайджан покрывает две трети потребности Болгарии в газе.