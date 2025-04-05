Какие проблемы выявила аттестация учителей музыки в Азербайджане?

Министерство культуры Азербайджана еще в прошлом году объявило о планах провести оценку деятельности преподавателей и пообещало, что все будет максимально прозрачно. Так и произошло — в феврале, как и было обещано, началась аттестация. В течение 14 дней процедуру прошли 1700 преподавателей.

Именно такие вопросы сегодня массово звучат в социальных сетях. Но что же происходит на самом деле?

Одной из обсуждаемых тем в Азербайджане в последние дни стала аттестация преподавателей музыкальных школ. «Почему этих педагогов впервые за 30 лет подвергают аттестации?». «Зачем лишают людей куска хлеба?». «Разве можно проверять преподавателя с 30-летним стажем?».

Что показали результаты?

1183 преподавателя успешно прошли аттестацию, 650 из них завершили ее с наивысшими результатами.

Общий результат выглядит так:

– Оценка «5»: 650 человек

– Оценка «4»: 224 человека

– Оценка «3»: 309 человек

В то же время 490 человек не справились с аттестацией:

– Оценка «0»: 107 человек

– Оценка «1»: 273 человека

– Оценка «2»: 112 человек

Эти результаты одновременно являются показателем качества преподавания в музыкальных школах Азербайджана — как сильных сторон, так и проблемных. Например, в таких школах, как в Мардакяне или Локбатане, работают преподаватели, которым не всегда найдется равный даже в центральных школах Баку.

По информации азербайджанских СМИ, во время аттестации выяснилось, что некоторые преподаватели искренне считают Иоганна Себастьяна Баха уроженцем Агдама, а также уверены, что великий Узеир Гаджибеков все еще жив. Были и такие преподаватели, которые, как выяснилось, играли на фортепиано одним пальцем. Все эти случаи — отдельные результаты аттестации.

За 40 лет работы один преподаватель фортепиано может подготовить около 100–120 учеников, а преподаватель теории — до 480–500 выпускников. Поэтому неудачные результаты аттестации для некоторых преподавателей могут означать прекращение трудового договора.

Отношение к этому вопросу в следующем: негативные социальные последствия для небольшой группы лиц несопоставимы с масштабом вреда, который эта же группа может нанести в будущем, продолжая преподавание. Следует учитывать, что один педагог фортепиано за время своей деятельности обучает около сотни учеников, и, если его профессионализм вызывает сомнения, он тем самым создает проблемы в сто раз масштабнее самого себя. Чем раньше эти проблемы будут устранены, тем больший вклад можно внести в развитие музыкальной культуры.

К сожалению, до сих пор в музыкальных и художественных школах работают сотни преподавателей с фальшивыми дипломами, выданными в 1990-х годах несуществующими или нелегально действующими «средними специальными» и «высшими» учебными заведениями. Как показала аттестация, уровень знаний и умений большинства из них соответствует именно уровню этих сомнительных учебных заведений.

В ходе аттестации вскрылся еще один печальный факт — 86 процентов преподавателей, не показавших удовлетворительных результатов, являются выпускниками средних специальных учебных заведений. Из них только на долю двух колледжей пришлось 300 человек: 135 — выпускники Бакинского музыкального колледжа, ранее носившего имя Асафа Зейналлы, и 165 — выпускники Сумгаитского музыкального колледжа.

Среди не прошедших аттестацию преподавателей были и такие, кто имел нагрузку в размере 3 ставок, то есть 36 часов преподавания в неделю — таких оказалось 37 человек. В целом более 27 процентов преподавателей, не сумевших пройти аттестацию, вели занятия как минимум на 2 ставки. При этом как минимум половина из них имела нагрузку в 18–24 часа, что эквивалентно полутора ставкам.

К сожалению, существуют школы в Баку, Сумгаите и Апшероне, в которых около 50 процентов преподавателей, принимавших участие в аттестации, не соответствуют требованиям.

Следует отметить, что аттестация — это только начало пути. В некоторых музыкальных школах до сих пор используются учебники 1963 года. Если начатые реформы не будут носить системный и устойчивый характер, вряд ли удастся всерьез говорить о будущем музыкальной культуры Азербайджана.

В заключение — список музыкальных школ Баку и Сумгаита, преподаватели которых показали успешные или неудовлетворительные результаты по итогам аттестации. Сравнение результатов оставим на усмотрение читателя.

Школы с успешными результатами на аттестации

* Детская музыкальная школа №27, Баку — 1 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №23 имени Афрасияба Бадалбейли, Баку — 1 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №20 имени Шовкет Алекперовой, Баку — 1 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №12 имени Тофика Кулиева, Баку — 1 человек

* Одиннадцатилетняя школа искусств №6 имени Фикрета Амирова, Баку — 1 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №35 имени Георгия Шароева, Баку — 1 человек

* Детская музыкальная школа №9 имени Джаббара Гаръягдыоглу, Баку — 2 человека

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №2 имени Рашида Бейбутова, Баку — 2 человека

* Детская школа искусств №5, Баку — 2 человека

* Центральная школа искусств имени Кара Караева, Баку — 3 человека

Школы с наибольшим числом преподавателей, не прошедших аттестацию

* Детская школа искусств поселка Сараи, Апшеронский район — 22 человека

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа города Хырдалан, Апшеронский район — 28 человек

* Детская музыкальная школа №30, Баку — 22 человека

* Детская музыкальная школа №33, Баку — 14 человек

* Детская музыкальная школа №36, Баку — 18 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №11 имени Арифа Меликова, Баку — 17 человек

* Детская школа искусств №3 имени Гюлары Алиевой, Баку — 16 человек

* Детская музыкальная школа №7 имени Гусейнгулу Сарабского, Баку — 15 человек

* Детская музыкальная школа №16 имени Кевкеб Сафаралиевой, Баку — 18 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №25 имени Рафика Бабаева, Баку — 17 человек

* Одиннадцатилетняя музыкальная школа №15 имени Рауфа Гаджиева, Баку — 10 человек

* Детская школа искусств №2 имени Бюльбюля, Сумгаит — 30 человек

* Детская музыкальная школа №5 имени Фикрета Амирова, Сумгаит — 20 человек

* Детская школа искусств №1 имени Ахмеда Бакиханова, поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева, Сумгаит — 14 человек

* Детская музыкальная школа №1 имени Кара Караева, Сумгаит — 26 человек

* Детская школа искусств №3 имени Саида Рустамова, Сумгаит — 55 человек