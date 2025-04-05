«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска

Организаторы надеются, что субботние демонстрации станут крупнейшими с тех пор, как Трамп вернулся на пост президента в январе. Более 1200 демонстраций «Руки прочь!» запланированы более чем 150 группами, включая организации по защите гражданских прав, профсоюзы, ЛГБТК+, ветеранов и различных либеральных активистов. Протесты запланированы на Национальной аллее в Вашингтоне, возле зданий администраций и других местах во всех 50 штатах.

Противники президента США Дональда Трампа и его ближайшего советника миллиардера Илона Маска планируют провести в субботу акции по всей территории Соединённых Штатов в знак протеста против действий администрации по сокращению численности правительства, в части экономики, прав человека и по другим вопросам, сообщает Associated Press.

The Hill со ссылкой на организацию Indivisible, которая является одной из почти 200 групп, задействованных в организации акций, сообщает, что для участия в них зарегистрировались почти 400 тысяч человек. «Дональд Трамп и Илон Маск считают, что эта страна принадлежит им, - говорится на сайте движения. - Они берут все, до чего могут дотянуться, и бросают вызов миру. Чтобы остановить их, в субботу, 5 апреля, мы выйдем на улицы по всей стране, чтобы дать отпор с четким посланием: руки прочь!».

Протестующие критикуют действия администрации Трампа по увольнению тысяч федеральных служащих, закрытию региональных отделений Управления социального обеспечения, фактическому закрытию целых агентств, депортации иммигрантов, ослаблению защиты трансгендеров и сокращению федерального финансирования программ здравоохранения.

Ожидается, что в ближайшие дни будут уволены еще больше сотрудников Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, сообщил телеканал SBC News со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. Это произойдет менее чем через неделю после того, как в ходе первоначальной волны сокращений были ликвидированы многие офисы в агентстве исследований в области здравоохранения. Первоначально предполагалось, что NIH лишится около 1200 ученых, вспомогательного персонала и других должностных лиц в результате реструктуризации, начатой по плану министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего.

Налоговое управление США (IRS) уволило сотрудников Управления по гражданским правам и соблюдению нормативных требований в пятницу в преддверии запланированного более масштабного сокращения. Представители IRS объявили, что они ликвидируют отдел, занимающийся предотвращением дискриминации, сообщает Washington Post со ссылкой на электронное письмо, пришедшее 130 сотрудникам.