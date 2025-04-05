USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»

Отдел информации
17:15 265

Приближенный к Кремлю армянский олигарх, председатель Союза армян России Ара Абрамян заявил, что в настоящий момент Армения не представляет особой важности ни для Москвы, ни для Вашингтона.

«Мы сами должны повысить значимость нашей страны как для США, так и для России», — сказал Абрамян в интервью сайту news.am.

По его словам, после окончания войны в Украине Россия начнет вести себя иначе, «потому что прекрасно знает и Азербайджан, и Турцию». Однако это, по его мнению, не меняет того факта, что Армения не представляет интереса для Москвы.

Абрамян утверждает, что у России нет особого стремления сохранять 102-ю военную базу на территории Армении. «Русские готовы в любой момент свернуть здесь свое присутствие. Они говорят: если армяне нам скажут, мы завтра же без проблем уйдем. Какое значение имеет для них Армения? Никакого», — считает глава Союза армян России.

Абрамян также отметил, что «Армения нуждается в России куда больше, чем Россия — в Армении». «При этом завершение войны в Украине и нормализация российско-американских отношений может сыграть нам на руку. Мы не должны говорить, что идем в ЕС. Наши интересы, безопасность и товарооборот находятся в Евразии. А если все будет продолжаться в таком духе, русские в один день просто скажут «спасибо», свернут базу, начнут продавать нам газ по 800 долларов или даже дороже за тысячу кубов, а пшеницу будут поставлять по другой цене. Армения не может существовать в одиночку как государство — это невозможно. При этом мы должны быть нужны, в первую очередь, самим себе», — заявил Абрамян.

Следует отметить, что армянские власти без особого сопротивления вывели российских пограничников из ереванского аэропорта, а также с контрольно-пропускных пунктов на границах с Турцией и Ираном.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в интервью западным СМИ называл 102-ю российскую базу угрозой для безопасности Армении, однако позже риторика изменилась, и армянское руководство воздержалось от инициативы вывода военной базы из страны.

Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 8121
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
16:54 458
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска акции по всем США
16:46 767
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
16:03 999
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
15:30 1385
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
13:46 5196
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция; все еще актуально
02:42 6703
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 1222
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 3113
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 4272
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 7004

ЭТО ВАЖНО

Сами воюйте с русскими руками украинцев
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
03:01 8121
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев позвонил Ильхаму Алиеву
16:54 458
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска
«Руки прочь!»: американцы идут протестовать против Трампа и Маска акции по всем США
16:46 767
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
Болгария поддерживает Азербайджан в давлении на Европу
16:03 999
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
«День освобождения» дорого обошелся фондовому рынку Америки
15:30 1385
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
Трамп депортировал группу азербайджанцев в Коста-Рику
13:46 5196
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре
Трамп ставит на Турцию. Да и Евросоюз идет к Анкаре наша корреспонденция; все еще актуально
02:42 6703
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
Румынский министр: SOCAR может получить лицензию
14:48 1222
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
В МВД опровергли: никого никуда не вызывали
13:59 3113
Трамп дал Путину время на убийства
Трамп дал Путину время на убийства главная тема
12:53 4272
Нет жизни мигрантам в России
Нет жизни мигрантам в России правозащитник Каримджон Ёров комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:51 7004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться