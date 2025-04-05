Приближенный к Кремлю армянский олигарх: «Русские говорят, что в любой момент могут вывести базу из Армении…»

«Мы сами должны повысить значимость нашей страны как для США, так и для России», — сказал Абрамян в интервью сайту news.am.

Приближенный к Кремлю армянский олигарх, председатель Союза армян России Ара Абрамян заявил, что в настоящий момент Армения не представляет особой важности ни для Москвы, ни для Вашингтона.

По его словам, после окончания войны в Украине Россия начнет вести себя иначе, «потому что прекрасно знает и Азербайджан, и Турцию». Однако это, по его мнению, не меняет того факта, что Армения не представляет интереса для Москвы.

Абрамян утверждает, что у России нет особого стремления сохранять 102-ю военную базу на территории Армении. «Русские готовы в любой момент свернуть здесь свое присутствие. Они говорят: если армяне нам скажут, мы завтра же без проблем уйдем. Какое значение имеет для них Армения? Никакого», — считает глава Союза армян России.

Абрамян также отметил, что «Армения нуждается в России куда больше, чем Россия — в Армении». «При этом завершение войны в Украине и нормализация российско-американских отношений может сыграть нам на руку. Мы не должны говорить, что идем в ЕС. Наши интересы, безопасность и товарооборот находятся в Евразии. А если все будет продолжаться в таком духе, русские в один день просто скажут «спасибо», свернут базу, начнут продавать нам газ по 800 долларов или даже дороже за тысячу кубов, а пшеницу будут поставлять по другой цене. Армения не может существовать в одиночку как государство — это невозможно. При этом мы должны быть нужны, в первую очередь, самим себе», — заявил Абрамян.

Следует отметить, что армянские власти без особого сопротивления вывели российских пограничников из ереванского аэропорта, а также с контрольно-пропускных пунктов на границах с Турцией и Ираном.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в интервью западным СМИ называл 102-ю российскую базу угрозой для безопасности Армении, однако позже риторика изменилась, и армянское руководство воздержалось от инициативы вывода военной базы из страны.