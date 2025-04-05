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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

В Минобороны обсудили обстрелы Арменией позиций Азербайджана

17:22 807

В субботу, 5 апреля, состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в Минобороны, в совещании, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командующие видами войск (сил), начальники главных управлений, управлений и служб, командиры воинских частей и соединений, а также руководители Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений.

«На совещании были широко обсуждены сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, в том числе регулярные обстрелы наших подразделений противником в последние дни и попытки осуществления разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии при помощи беспилотных летательных аппаратов и дронов. Министр поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи о готовности подразделений азербайджанской армии оперативно реагировать на любые провокации и подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Затем было рассказано о положительных результатах успешных реформ, проводимых в азербайджанской армии, обсуждены реализованные и запланированные мероприятия на текущий год.

«Были даны указания касательно деятельности, проводимой в направлении обеспечения кибербезопасности современных средств информационных технологий», - отмечается в сообщении.

На совещании также была подчеркнута важность продолжения инженерных мероприятий, проводимых на освобожденных территориях с соблюдением правил безопасности.

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