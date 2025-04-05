Жители Джалилабада и Масаллы не останутся без света
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» обеспечить граждан страны устойчивым и бесперебойным электроснабжением продолжаются работы по реконструкции электросетей как в Баку, так и в регионах. Масштабное обновление затронуло и села Джалилабадского и Масаллинского районов.
Как сообщили в пресс-службе ОАО, в трех селах Джалилабада – Команлы, Рустамабад и Баджираван – устанавливаются новые металлические опоры на линиях электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ, прокладываются современные электролинии. Открытые провода заменяются на инновационные самонесущие изолированные провода (СИП). Устаревшие электросчетчики на приусадебных участках выносятся за их пределы и заменяются новыми смарт-счетчиками. Всего планируется установить 9 комплексных трансформаторных пунктов.
Также полностью заменяется электросеть села Кёхня Алвады Масаллинского района, установленная еще в 1960-х. Здесь продолжается прокладка СИП напряжением 0,4 кВ и установка новых счетчиков электроэнергии. Учитывая растущий спрос на электричество, в селе будет установлено 10 комплексных трансформаторных пунктов.
В селе Люрян уже завершены работы по установке опор на линиях 0,4 кВ и обновлению электрических линий. Сейчас идет установка новых опор на линиях 10 кВ и прокладка кабельных линий СИП-3.
ОАО «Азеришыг», нацеленное на обеспечение потребителей качественной электроэнергией и минимизацию потерь в сетях, продолжает строительные и ремонтные работы не только в Южном регионе, но и во всех населенных пунктах Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура.