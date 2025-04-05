Жители Джалилабада и Масаллы не останутся без света

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» обеспечить граждан страны устойчивым и бесперебойным электроснабжением продолжаются работы по реконструкции электросетей как в Баку, так и в регионах. Масштабное обновление затронуло и села Джалилабадского и Масаллинского районов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, в трех селах Джалилабада – Команлы, Рустамабад и Баджираван – устанавливаются новые металлические опоры на линиях электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ, прокладываются современные электролинии. Открытые провода заменяются на инновационные самонесущие изолированные провода (СИП). Устаревшие электросчетчики на приусадебных участках выносятся за их пределы и заменяются новыми смарт-счетчиками. Всего планируется установить 9 комплексных трансформаторных пунктов.