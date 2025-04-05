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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Жители Джалилабада и Масаллы не останутся без света

масштабные работы «Азеришыг»
17:33 459

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» обеспечить граждан страны устойчивым и бесперебойным электроснабжением продолжаются работы по реконструкции электросетей как в Баку, так и в регионах. Масштабное обновление затронуло и села Джалилабадского и Масаллинского районов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, в трех селах Джалилабада – Команлы, Рустамабад и Баджираван – устанавливаются новые металлические опоры на линиях электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ, прокладываются современные электролинии. Открытые провода заменяются на инновационные самонесущие изолированные провода (СИП). Устаревшие электросчетчики на приусадебных участках выносятся за их пределы и заменяются новыми смарт-счетчиками. Всего планируется установить 9 комплексных трансформаторных пунктов.

Также полностью заменяется электросеть села Кёхня Алвады Масаллинского района, установленная еще в 1960-х. Здесь продолжается прокладка СИП напряжением 0,4 кВ и установка новых счетчиков электроэнергии. Учитывая растущий спрос на электричество, в селе будет установлено 10 комплексных трансформаторных пунктов.

В селе Люрян уже завершены работы по установке опор на линиях 0,4 кВ и обновлению электрических линий. Сейчас идет установка новых опор на линиях 10 кВ и прокладка кабельных линий СИП-3.

ОАО «Азеришыг», нацеленное на обеспечение потребителей качественной электроэнергией и минимизацию потерь в сетях, продолжает строительные и ремонтные работы не только в Южном регионе, но и во всех населенных пунктах Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура.

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